구윤철-신현송 첫 회동 “중동 전쟁으로 어려운 상황, 공조 강화”
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 신현송 한국은행 총재가 23일 첫 회동을 하고 통화·재정정책 공조와 구조개혁 협력 의지를 확인했다. 지난 20일 신 총재 취임 이후 사흘 만에 성사된 만남으로, 경제부총리와 한은 총재의 첫 회동으로는 이례적으로 빠른 시점이다.
구 부총리와 신 총재는 이날 오전 서울 중구 은행회관에서 조찬 회동을 했다. 구 부총리는 신 총재에게 “취임을 축하드린다”며 “우리 경제가 지난해 하반기 이후 성장세를 이어오다가 올해 2월 말 중동 전쟁으로 어려운 상황을 맞았는데, 총재님이 오셔서 재정경제부 입장에서는 큰 힘이 된다”고 말했다.
구 부총리는 정책 공조의 필요성도 강조했다. 그는 “지금은 양 기관이 긴밀히 협의하는 게 중요하다”며 “한은과 재정경제부가 각자도생하기보다는 힘을 모아야 한다”고 했다. 이어 “금융·외환시장 변동성이 큰데, 특히 환율은 한은과 재정경제부가 더 긴밀하게 조율해야 하는 부분”이라며 “앞으로 수시로 만나 소통하자. 전화도 자주 드리겠다”고 말했다.
구 부총리는 구조개혁도 주요 의제로 꺼냈다. 그는 “또 하나 중요한 이슈는 구조개혁”이라며 “구조개혁을 통해 성장 잠재력을 키워나가야 하는데, 연구 기능이 있는 한은에서 좋은 의견이나 방안을 주시면 저희도 잘 참고하겠다”고 밝혔다.
신 총재는 “바쁘신 와중에도 직접 경제 상황에 대해 인식을 같이할 수 있는 자리를 만들어 주셔서 감사드린다”며 “중동 사태가 진행 중인 만큼 한국은행도 적극적으로 임하겠다”고 답했다. 이어 “최근에는 성장과 물가가 상충되는 상황이다. 정책이 조화롭게 이뤄지는 것이 중요하다고 생각한다”고 말했다.
신 총재는 또 “앞으로도 자주 연락드리면서 이런 현안 이슈뿐 아니라 구조적인 문제, 장기적인 제도 개선, 원화 국제화 문제에 대해서도 함께 상의하겠다”고 덧붙였다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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