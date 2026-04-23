[속보] 1분기 韓 경제 1.7% ‘깜짝 성장’…5년 6개월만에 최고치
올해 1분기(1~3월) 한국 경제가 반도체를 중심으로 한 수출 호조에 힘입어 1.7% 성장했다. 지난해 4분기 -0.3% 역성장에서 벗어나 반등에 성공한 것이다. 분기 기준으로는 2020년 3분기(2.2%) 이후 가장 높은 성장률이다.
한국은행이 23일 발표한 ‘2026년 1분기 실질 국내총생산(GDP)’ 속보치에 따르면, 올해 1분기 실질 GDP 성장률은 전분기 대비 1.7%로 집계됐다. 이는 한국은행이 지난 2월 경제전망에서 제시한 전망치(0.9%)를 0.8%포인트 웃도는 수준이다.
최근 분기별 성장 흐름을 보면 한국 경제는 등락을 거듭했다. 2024년 1분기 1.2% 성장한 뒤 2분기 -0.2%로 주춤했고, 3분기와 4분기에는 각각 0.1% 성장에 그쳤다. 이후 지난해 1분기 -0.2%로 역성장한 뒤 2분기 0.7%, 3분기 1.3%로 회복세를 보였지만, 4분기 다시 -0.3%를 기록했다. 이번 1분기 성장률은 이런 흐름 속에서 나타난 뚜렷한 반등이다.
성장을 이끈 것은 수출이었다. 수출은 반도체 등 IT 품목을 중심으로 5.1% 증가했다. 수입도 기계·장비와 자동차 등이 늘면서 3.0% 증가했다. 이에 따라 순수출(수출-수입)의 성장 기여도는 1.1%포인트를 기록하며 전체 성장률을 끌어올렸다. 내수 기여도도 0.6%포인트로 플러스를 나타냈다.
내수 부문도 전반적으로 개선됐다. 민간소비는 의류 등 재화 소비가 늘면서 0.5% 증가했고, 정부소비는 물건비 지출을 중심으로 0.1% 늘었다. 설비투자는 기계류와 운송장비가 모두 증가하면서 4.8% 확대됐다. 그동안 부진했던 건설투자 역시 건물건설과 토목건설이 함께 늘어 2.8% 증가했다.
경제활동별로도 대부분 업종이 성장세를 나타냈다. 제조업은 컴퓨터·전자 및 광학기기를 중심으로 3.9% 증가했고, 건설업도 3.9% 성장했다. 전기·가스·수도업은 수도 및 원료 재생업을 중심으로 4.5% 늘었고 농림어업도 재배업 호조에 힘입어 4.1% 증가했다. 서비스업은 금융·보험업, 문화 및 기타 서비스업 등을 중심으로 0.4% 성장했다.
국민의 실질 구매력을 보여주는 실질 국내총소득(GDI)은 7.5% 증가해 실질 GDP 성장률(1.7%)을 큰 폭으로 웃돌았다. 실질 GDI는 실질 GDP에 교역조건 변화에 따른 실질 무역손익을 반영한 지표로, 국내에서 생산된 최종 생산물의 실질 구매력을 보여준다.
이번 성장세는 미국과 이스라엘-이란 전쟁에 따른 고유가 우려 등 대외 불확실성 속에서도 반도체 수출이 견조한 흐름을 이어간 데 따른 결과로 풀이된다. 다만 향후 성장 흐름이 이어질지는 중동 정세, 국제유가, 글로벌 교역 환경 변화 등이 변수로 작용할 전망이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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