“호르무즈 해협 기뢰 제거에 6개월 이상 소요”…경제 여파 연말까지 가나

호르무즈 해협. 연합뉴스

하원 군사위원회 비공개 브리핑에서 이같은 전망을 제출했다고 전하며 “휘발유와 원유 가격은 (11월) 중간선거 때까지 높은 수준을 유지할 것으로 보인다”고 보도했다.

당시 도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “아마 수중에 기뢰가 몇 개 남아 있을 것”이라며 “우리는 기뢰 제거함이 있다. 우리는 해협을 쓸어버리고 있다”고 주장했다.

미군 중부사령부도 성명을 내고 기뢰 제거 작전의 시작을 공지했다.

전쟁이 종료될 때까지 본격적인 기뢰 제거 작전이 시행되지 못할 가능성이 큰 것이다. 이란과의 2차 종전 협상이 시작조차 하지 못한 상황이라 종전 시점은 아직 불투명하다. 종전 이후에도 전 세계 원유의 20%가 이동하는 호르무즈 해협에서 기뢰 제거에 6개월이 걸린다면 원유 가격 불안정은 불가피하다. WP는 국방부의 보고에 대해 “