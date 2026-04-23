美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘
백악관, 이란의 호르무즈 해협 나포에 “미국 선박 아니다” 의미 축소
트럼프, 이란과의 휴전 협정 무기한 재확인
트럼프 “이란 내 요구 존중해 시위대 처형 안 해” 주장
도널드 트럼프 미국 행정부가 이란 전쟁 무기한 휴전을 선언한 후 이란 정부에 대해 유화적인 신호를 계속 보내고 있다. 호르무즈 해협 재개방에 사활을 걸었던 미국은 22일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협에서 화물선을 나포한 것에 대해서도 휴전 협정을 위반한 것은 아니라고 했다. 트럼프는 이란이 여성 시위 처형을 취소했다며 자신의 요구를 존중한 것이라는 주장까지 내놨다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격한 것이 휴전 협정 위반에 해당하지 않는다고 밝혔다. 레빗 대변인은 폭스뉴스에 나와 이란의 선박 나포가 휴전 협정 위반이냐는 질문에 “아니다. 이 선박들은 미국 선박도, 이스라엘 선박도 아니었기 때문이다. 두 척의 국제 선박이었다”고 말했다. 그동안 트럼프 대통령이 해협 개방을 압박하며 이란을 비난해온 것과는 전혀 다른 입장이다. 뉴욕타임스는“지난 몇 주간 트럼프 대통령은 이란이 해협 봉쇄를 해제하도록 압박하기 위해 이란의 에너지망과 민간 인프라를 파괴하겠다고 위협해왔다”며 “레빗의 발언은 백악관으로서는 놀라울 정도의 관대한 입장”이라고 평가했다. 앞서 이란 이슬람 혁명수비대는(IRGC)는 호르무즈 해협에서 선박 3척을 공격했고 그중 2척을 이란 영해로 나포했다.
트럼프는 휴전 연장이 사실상 무기한이라는 점도 재확인했다. 트럼프는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “시간 압박이 없다”며 3∼5일의 기한 설정은 사실이 아니라고 밝혔다. 앞서 온라인 매체 악시오스는 트럼프가 이란에 3~5일 정도 휴전 기간을 줄 것이라고 보도했는데 이를 부인한 것이다.
트럼프는 이란과의 휴전 기한이나 2차 종전협상 회담에 대해 “시간표는 없다”며 “사람들은 내가 중간선거 때문에 이것을 끝내고 싶어 한다고 말하지만 사실이 아니다”라고 말했다. 이란이 협상 테이블에 돌아올 때까지 최대한 시간을 주겠다는 뜻을 밝힌 것으로 보인다. 레빗 대변인도 “오늘 내가 본 일부 보도와 달리 대통령은 이란의 제안을 받기 위한 확정된 기한을 설정하지 않았다”고 말했다.
트럼프는 이날 이란의 시위대 처리 문제와 관련해 자신의 요구를 수용했다는 주장도 내놨다. 트럼프는 이날 트루스소셜에 “이란에서 오늘 밤 처형될 예정이던 여성 시위대 8명이 더이상 죽임을 당하지 않을 것이라는 통보를 방금 받았다”며 “아주 좋은 소식”이라고 환영했다. 이어 “4명은 즉시 석방될 것이고, 4명은 징역 1개월을 선고받게 될 것”이라며 “이란과 그 지도자들이 미국 대통령으로서 내가 한 요구를 존중해 계획됐던 처형을 취소한 것을 매우 감사하게 생각한다”고 말했다. 하지만 이란 사법부 매체 미잔(Mizan)은 “전장에서의 트럼프의 무력함이 그를 가짜뉴스로 성과를 조작하는 쪽으로 몰아갔다”고 조롱했다. 미잔은 해당 여성 중 일부는 이미 석방된 상태이며 나머지도 유죄가 확정될 경우 징역형을 받을 수는 있으나 사형은 아니라고 설명했다.
트럼프 행정부의 유화적인 태도에도 이란은 고압적인 입장을 고수했다. 이란의 종전 협상을 이끌고 있는 모하마드 바게르 갈리바프 국회 의장은 이날 엑스에 “완전한 휴전은 해상 봉쇄와 세계 경제를 인질로 잡는 행위가 중단될 때만 의미가 있다”며 “모든 전선에서 시온주의자(이스라엘)들의 전쟁광적인 행태가 멈춰야 한다”고 적었다. 미국이 이란 해상 봉쇄를 중단하고 이스라엘도 헤즈볼라 공격을 멈춰야 휴전이 성립한다는 뜻으로 해석된다. 갈리바프 국회의장은 “노골적인 휴전 위반이 계속되는 상황에서 호르무즈 해협을 다시 개방하는 것은 불가능하다”고도 적었다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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