美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘

백악관, 이란의 호르무즈 해협 나포에 “미국 선박 아니다” 의미 축소

트럼프, 이란과의 휴전 협정 무기한 재확인

트럼프 “이란 내 요구 존중해 시위대 처형 안 해” 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에 참석한 모습. 연합뉴스

휴전 협정을 위반한 것은 아니라고 했다.

이란과의 휴전 기한이나 2차 종전협상 회담에 대해 “시간표는 없다”며 “사람들은 내가 중간선거 때문에 이것을 끝내고 싶어 한다고 말하지만 사실이 아니다”라고 말했다.

4명은 즉시 석방될 것이고, 4명은 징역 1개월을 선고받게 될 것”이라며 “

이란과 그 지도자들이 미국 대통령으로서 내가 한 요구를 존중해 계획됐던 처형을 취소한 것을 매우 감사하게 생각한다”고 말했다. 하지만 이

완전한 휴전은 해상 봉쇄와 세계 경제를 인질로 잡는 행위가 중단될 때만 의미가 있다”며 “모든 전선에서 시온주의자(이스라엘)들의 전쟁광적인 행태가 멈춰야 한다”고 적었다. 미국이 이란 해상 봉쇄를 중단하고 이스라엘도 헤즈볼라 공격을 멈춰야 휴전이 성립한다는 뜻으로 해석된다.

갈리바프 국회의장은 “노골적인 휴전 위반이 계속되는 상황에서 호르무즈 해협을 다시 개방하는 것은 불가능하다”고도 적었다.