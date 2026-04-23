이란 대통령 “언제나 대화 환영… 미 해상 봉쇄가 걸림돌”

지난 2월 11일(현지시간) 이란 테헤란에서 열린 이슬람 혁명 47주년 기념식에 참석한 마수드 페제시키안 이란 대통령. 로이터연합

악의적인 불신과 봉쇄, 그리고 위협이야말로 진정한 협상을 가로막는 주요 장애물”이라고 적었다.