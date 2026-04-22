김성제 “검증된 경험·추진력으로 명품도시 의왕 완성”

“김성제가 시작한 일은 김성제가 끝까지 책임지겠다”고 말했다. 이어 “2030년 ‘전국에서 가장 살기 좋은 의왕시’ 발전을 위해 전력을 다하겠다”고 덧붙였다

김 시장은 민선 5·6기 및 8기 시장 재임 기간 동안

백운밸리, 장안지구, 고천행복타운 등 대규모 도시개발을 통해 도시 외형을 확장했으며, 의왕테크노파크와 포일인텔리전트타운 조성을 통해 자족형 산업 기반을 강화했다는 평가를 받고 있다.