서울 중구, 오는 25일 ‘이순신 축제’… 생일파티 콘셉트
‘2026 이순신 축제’가 서울 중구 충무공 이순신 생가터 인근 명보아트홀 사거리 일대에서 오는 25일 낮 12시부터 오후 8시까지 개최된다.
충무공 이순신은 1545년 4월 28일 한성부 건천동에서 태어났다. 지금의 중구 인현동이다. 중구는 지난해 이순신 축제를 처음 열었다.
올해 축제 주제는 ‘이순신 생일파티’다. 중구 돌봄센터 어린이와 해군 의장대 등 94명이 충무로 진고개~명보사거리 약 160m를 퍼레이드로 행진한다. 3m 대형 케이크 조형물도 공개된다. 로잉머신 481m 릴레이와 활쏘기를 바탕으로 ‘철인 이순신’을 뽑는 선발대회가 열린다.
체험 부스도 운영된다. 이곳에선 종이 갓 만들기, 전통 놀이, 북아트, 키캡 키링 만들기, 가상현실(VR) 승마 체험 등을 즐길 수 있다. 남대문·동대문패션·방산시장 등 중구의 전통시장과 중구문화재단이 참여해 키링, 티셔츠, 액세서리 등 24종의 굿즈가 판매된다. 먹거리존에는 태극당, 금돼지식당, 그물질, 올디스타코 등 지역의 유명 맛집 25곳이 참여한다.
‘이순신 멤버스 카드’도 축제 현장에서 제공된다. 이순신 장군이 태어난 1545년을 상징해 1545명에게 한정판으로 발급된다. 카드를 받으면 머리띠와 선글라스 등 파티용품을 무료로 빌릴 수 있다.
김길성 중구청장은 22일 “이순신 축제에 방문하셔서 즐거운 추억을 남겨보시기 바란다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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