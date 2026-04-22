박지수 없이도 강했다… KB 챔프전 첫판 완승
‘국보 센터’ 박지수 없이도 청주 KB는 강했다. KB는 박지수의 결장에도 용인 삼성생명을 누르고 여자프로농구(WKBL) 챔피언결정전 첫 승리를 챙겼다.
KB는 22일 충북 청주체육관에서 열린 2025-2026 WKBL 챔프전(5전 3승제) 1차전에서 삼성생명을 69대 56으로 완파했다. 통산 세 번째 통합우승을 노리는 KB는 첫판을 가져오면서 단숨에 유리한 고지에 올랐다. 역대 챔프전에서 1차전 승리팀의 최종 우승 확률은 73.5%(34회 중 25회)에 달한다. 2차전까지 승리하면 확률은 100%(17회 중 17회)로 올라간다.
KB는 이날 경기를 앞두고 부상 악재가 닥쳤다. 팀의 핵심인 박지수가 훈련 도중 발목을 삐끗한 탓에 경기에 나서지 못하게 됐다. 갑작스레 위기가 닥쳤지만 선수들은 한 발 더 뛰고 한 번 더 슛을 던지면서 그의 빈자리를 메웠다. 이날 강이슬이 3점슛 6개를 터뜨리며 23점을 쐈고, 허예은이 18점 6어시스트를 몰아쳤다.
허예은은 “지수 언니가 없어서 졌다는 말은 듣기 힘들 것 같았다”며 “다 같이 해서 이길 수 있었던 것 같아 의미가 크다”고 말했다. 김완수 KB 감독도 “지도자 인생에서 희열을 느꼈다”며 “지수 없이도 강팀이라는 걸 보여준 만큼 2·3차전에선 더 좋은 모습이 나올 것”이라고 자신했다.
양 팀은 1쿼터를 18-18로 마치며 팽팽히 맞섰다. 하지만 2쿼터 들어서자 승부의 추가 급격히 KB 쪽으로 기울었다. KB가 삼성생명을 꽁꽁 묶고 그사이 9점을 앞서갔다. 삼성생명은 4분이 흐른 뒤에야 첫 득점이 나왔고 2쿼터에 단 8점을 얻는 데 그쳤다. 후반 들어 KB의 외곽까지 불이 붙자 격차가 점점 벌어지면서 손쉽게 승부가 났다.
‘업셋의 명수’ 삼성생명은 지난 4강 PO에서 4차전까지 혈투를 치른 여파가 여실했다. 일찍이 3연승으로 챔프전에 오른 KB와 달리 일주일밖에 쉬지 못한 채 경기에 나서면서 몸이 무거웠다. 강유림이 홀로 18점을 올리며 분투했지만 패배를 막기엔 역부족이었다.
청주=정신영 기자
청주=정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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