[단독] 조사 때마다 달라지는 ‘고무줄’ 장애 판정…이의신청 1만건 돌파

국민연금 직원들 전문성 논란도

뇌병변 장애인 조모(26)씨는 어릴 적 뇌성마비를 앓은 이후 하지 경직과 균형 장애, 손 기능 저하 등으로 일상 전반에 큰 어려움을 겪고 있다. 그는 간질 발작으로 쓰러지거나 배뇨장애로 화장실에서 장시간 나오지 못하는 날도 있지만, 최근 국민연금공단의 장애정도 판정에서 수정바델지수(MBI) 70점대의 ‘심하지 않은 장애’로 평가됐다. MBI는 식사나 이동, 목욕 등 일상생활 동작의 수행 능력을 점수화한 지표로, 수치가 높을수록 장애 정도가 낮다.

김선민 조국혁신당 의원이 국민연금공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 장애 판정에 대한 이의신청은 1만647건에 달해 처음으로 1만 건을 넘어섰다. 유형별로는 지체장애가 3086건(28.9%), 뇌병변장애가 2578건(24.2%)으로 높은 비중을 차지했다.