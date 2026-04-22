LA, 초1 이하 스마트폰 사용 금지… 美대도시 학군 최초

지난 2월 25일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 촬영된 LLA통합교육구 본부 외관. AP연합뉴스

학년과 과목별로 스크린타임 정책을 마련하게 된다.

초등학교 1학년 이하 학생은 스마트폰 사용이 금지된다. 학부모가 자녀의 학교 내 기술 사용을 거부할 수 있는 절차도 마련된다.

이 정책은 다음 학년도부터 시행된다.