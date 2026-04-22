LA, 초1 이하 스마트폰 사용 금지… 美대도시 학군 최초
미국 로스앤젤레스(LA)가 저학년의 스마트폰 사용을 일률적으로 금지하기로 했다. LA는 뉴욕시에 이어 미국에서 두 번째로 큰 학군이다.
LA 교육위원회는 21일(현지시간) 스마트폰 사용 제한, 종이와 펜을 사용한 숙제 장려를 골자로 하는 결의안을 통과시켰다고 NBC뉴스가 전했다.
일부 소규모 학군은 비슷하게 아날로그 방식 숙제를 유도하는 정책을 도입한 바 있다. 대도시 학군이 이런 접근을 채택한 것은 LA가 처음이다.
이번 조치로 캘리포니아주 LA 지역 공립학교를 운영하는 LA통합교육구는 학년과 과목별로 스크린타임 정책을 마련하게 된다.
초등학교 1학년 이하 학생은 스마트폰 사용이 금지된다. 학부모가 자녀의 학교 내 기술 사용을 거부할 수 있는 절차도 마련된다.
이 정책은 다음 학년도부터 시행된다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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