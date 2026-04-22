당정청 “5월 ‘5부제 참여’ 차량 보험료 할인 상품 출시”

강훈식 대통령비서실장이 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

당정청은 ‘4차 석유최고가격제’ 도입 여부도 검토하기로 했다. 시장 영향과 국제유가 흐름, 국민 부담 등을 종합적으로 고려해 시행 여부를 결정한다는 방침이다. 민주당은