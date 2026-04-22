이란, 자국 원자력기구 전직 직원 처형… “모사스와 내통”

지난 20일(현지시간) 이란 테헤란에서 미국·이스라엘의 공격으로 파손된 건물에 이란 국기가 걸려 있는 모습. 신화뉴시스

28일 전쟁 시작 이후 최소 15명의 정치범에 대해 사형을 집행했다고 전했다.