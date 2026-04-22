이란, 자국 원자력기구 전직 직원 처형… “모사스와 내통”
이란이 자국 원자력기구 전직 직원을 간첩 혐의로 교수형에 처했다고 월스트리트저널(WSJ)이 이란 국영 통신 IRNA를 인용해 22일(현지시간) 보도했다.
처형된 메흐디 파리드(48)는 이스라엘을 위한 간첩 활동 혐의로 체포돼 유죄 판결이 확정된 것으로 전해졌다.
파리드는 이스라엘 정보기관 모사드와 광범위한 협력 관계를 구축해 민감한 국가 정보를 넘긴 혐의를 받았다고 IRNA는 설명했다. 그는 주요 국가 조직인 민방위 위원회 책임자였다고 통신은 강조했다.
파리드는 재판 과정과 후에도 혐의를 부인했다.
노르웨이 소재 인권단체 헹가우는 이란이 지난 2월 28일 전쟁 시작 이후 최소 15명의 정치범에 대해 사형을 집행했다고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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