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유엔 사무총장 후보 “핵 현장 검증 못하면 합의는 착각”

입력:2026-04-22 19:58
수정:2026-04-22 19:59
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2027~2031년 임기 유엔 사무총장 후보인 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 21일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 기자들과 대화하고 있다. 타스연합뉴스

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 21일(현지시간) 미국과 이란 간 새로운 합의가 이뤄질 경우 IAEA 사찰단이 이란의 준수 여부를 판단할 수 있도록 강력한 감시 권한이 필요하다고 밝혔다.

그로시 사무총장은 2027~2031년 임기 유엔 사무총장 후보이기도 하다.

그는 “IAEA가 현장에서 검증할 수 있어야 한다”며 “그렇지 않으면 합의는 착각에 불과할 것”이라고 말했다고 월스트리트저널(WSJ)는 전했다.

그로시 사무총장은 이란이 감독을 받아들일 것으로 본다며 “분명히 현재 전쟁 상황이 존재한다는 점을 인식해야 한다”고 덧붙였다.

또 호르무즈 해협 문제는 이란의 핵·미사일 프로그램, 역내 활동 등 다른 협상 사안들과 연계해 해결될 것이라고 예상했다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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