靑 “장애인 의무고용 안지키면 부담금 높여야” 고심 깊어지는 노동부

일괄 제재 강화는 반발 클 듯

상습·악의적 사업장 겨냥 대책 검토

국민일보 DB

기업들이 장애인 채용 대신 부담금 납부를 택하는 구조가 굳어졌다는 문제의식에서다.

노동부가 지난해 12월 공표한 장애인 고용 저조 사업체 319곳 가운데 158곳은 3년 연속, 113곳은 5년 연속, 51곳은 10년 연속 명단에 포함됐다.