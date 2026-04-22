정청래 “공급망 관리·물가안정 만전” 김민석 “법안 협조 요청”

김민석 국무총리(가운데)와 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽), 강훈식 대통령비서실장이 22일 서울 종로구 국무총리 공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에 참석하고 있다. 윤웅 기자

김민석 국무총리는 추경안 처리에 감사를 표하는 한편 아직 본회의를 통과하지 못한 핵심 법안에 대해 협조를 요청했다.

김 총리는 국회의 추경안 처리에 감사를 표했다. 그는 “국회가 지난 10일 추경안을 전례없는 신속한 속도로 통과시켜준 데 대해 진심으로 감사한다”며 “지금 이런 위기야말로 당정이 함께 책임지면서 민생을