정청래 “공급망 관리·물가안정 만전” 김민석 “법안 협조 요청”
정청래 더불어민주당 대표가 중동 위기 대응의 중요성을 강조하면서 정부에 공급망 관리와 물가 안정을 당부했다. 추가경정예산안의 신속한 집행 필요성을 강조하기도 했다. 김민석 국무총리는 추경안 처리에 감사를 표하는 한편 아직 본회의를 통과하지 못한 핵심 법안에 대해 협조를 요청했다.
정 대표는 22일 서울 종로구 총리 공관에서 열린 고위당정협의회에서 “나프타와 석유화학 제품, 원유 등 핵심 자원의 수급 관리가 매우 엄중한 상황”이라며 “(정부는) 공급망을 철저히 관리해 수급에 차질이 없도록 해주고, 중동 위기가 국민의 일상으로 전이되지 않도록 물가 안정에도 만전을 기해달라”고 밝혔다.
추경 집행 관련 당부도 내놨다. 정 대표는 “민생 회복의 관건은 결국 속도에 있다”며 “역사상 가장 빠른 속도로 국회를 통과한 추경 예산의 신속한 집행이 그 어느때보다 절실하다”고 밝혔다. 특히 오는 27일부터 지급 예정인 고유가 피해지원금을 두고는 “고유가에 신음하는 국민께 ‘가뭄에 단비’가 돼야 한다”며 추진 상황을 철저히 점검해달라고 주문했다.
김 총리는 국회의 추경안 처리에 감사를 표했다. 그는 “국회가 지난 10일 추경안을 전례없는 신속한 속도로 통과시켜준 데 대해 진심으로 감사한다”며 “지금 이런 위기야말로 당정이 함께 책임지면서 민생을 챙기고 있다는 것을 보여드려야 할 때”라고 강조했다. “당정은 완벽 공조해야 하고 완벽 공조의 목적은 유능한 민생 개선에 있다”고도 했다.
동시에 아직 국회에 계류 중인 주요 법안의 처리 또한 부탁했다. 김 총리는 “소·부·장(소재·부품·장비)법, 전략수출금융지원법, 국립의전원법, 전기통신사업법, 전세사기피해자지원법 등 글로벌 통상 위기 대응과 지역 공공의료 대응, 전세사기 피해자 보호 등을 위해 매우 필요하다”며 “국회의 적극적 협조를 간곡히 요청한다”고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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