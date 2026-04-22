산림청 “6시부로 강원, 경북 울진·영덕·봉화 산불 위기경보 ‘경계’”

산림재난상황실. 산림청 제공

‘경계’ 단계가 발령된 지역의 산림재난방지기관은 소속 공무원 6분의 1 이상을 비상대기 시키는 한편 산불 취약 지역 감시 인력을 증원하게 된다.

지자체는 ‘지역재난안전대책본부’를 가동해 산불 진화, 주민 대피 등의 업무를 수행한다.