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산림청 “6시부로 강원, 경북 울진·영덕·봉화 산불 위기경보 ‘경계’”

입력:2026-04-22 18:03
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산림재난상황실. 산림청 제공

산림청이 22일 오후 6시부로 강원도 전 지역, 경북 울진·영덕·봉화에 산불재난 국가위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향했다.

22일 산림청에 따르면 현재 강원 영동 지역과 경북 동해안 지역을 중심으로 건조 특보가 발효 중이고, 평년보다 기온도 높아져 산불 위기경보 단계를 상향했다.

위기경보 단계 상향에 따라 산림청은 전남 담양과 경북 김천·영천의 산림 헬기를 강원 강릉·정선, 경북 울진 지역으로 전진 배치할 계획이다.

‘경계’ 단계가 발령된 지역의 산림재난방지기관은 소속 공무원 6분의 1 이상을 비상대기 시키는 한편 산불 취약 지역 감시 인력을 증원하게 된다. 지자체는 ‘지역재난안전대책본부’를 가동해 산불 진화, 주민 대피 등의 업무를 수행한다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 “고온 건조한 날씨로 산불 위험이 매우 높은 상황”이라며 “작은 불씨가 대형 산불로 확산될 수 있으니 산림 및 인접지역에서의 화기 사용, 불법소각 등 위법 행위를 삼가주시기 바란다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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