깨어난 곰, 긴장한 일본… ‘어반베어’의 때이른 귀환[이세계도쿄]

이달 전국 각지서 곰 출몰 신고 급증

마당·등굣길·산책로 등 거침없이 등장

충돌사고 빈발… 농작물·식량 피해도

기온 상승·이른 해빙에 활동 앞당겨져

“도시 인근 월동↑… 잠 깨면 마을로”

곰이 주택가 도로를 횡단하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

이와테는 그렇지 않아도 ‘곰 트라우마’가 큰 지역이다.

주택 거실에 있던 여성과 노천탕을 청소 중인 직원이 각각 곰에 공격당한 사례는 전국을 충격에 빠뜨렸다.

아파트 단지 점거한 125㎏ 곰… 14시간 대치



아파트 단지 수풀에 나타난 곰이 경찰 등과 대치하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

10m 앞에 2m 불곰… 마당엔 사슴 사체



주민이 한밤중 집에서 창밖을 보다가 주택가에 나타난 곰을 발견한 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

방충망 찢고 침입 시도… 중부도 급증



곰이 주택 입구 방충망을 뜯는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

쌀이 유명한 니가타현도 최근 곰 출몰 신고가 급증했다. 이달 보고된 사례만 90건에 달한다. 나가오카시 민가 근처에서는 지난 19일 새끼 곰과 몸길이 1.2m 성체 곰이 잇따라 목격됐다. 앞서 15일에는 이 지역 하천 인근 제방에 설치된 함정에 곰이 걸려 포획됐다. 20일 오전에는 니가타현 조에쓰시 구간 고속도로를 달리던 차량이 도로를 횡단하던 1m 크기 곰과 충돌했다.

이토이가와시는 곰의 은신처를 없애기 위해 하천변 수목 벌채 작업을 시작했다.

후지산 경관으로 유명한 야마나시현과 시즈오카현 등 다른 주부 지역에서도 이달 곰이 목격됐다.

도쿄 인근까지 내려왔다… 수도권도 공포



사이타마현은 최근 5년 사이 반달가슴곰 개체수가 약 4배 증가한 것으로 추정된다. 이달

사이타마 한노시 주택가와 초등학교 인근에서 곰 목격 신고 잇따랐다. 사이타마 북쪽

‘오토메의 폭포’ 인근에서 지난 14일 오후 곰이 잇따라 목격돼 경찰이 주의를 당부했다.

고속도로를 횡단하는 곰이 자동차와 충돌하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

일본 정부는 2030년까지의 간토 지역 목표 곰 개체수를 2000마리로 설정한 상태다.

시마네현, 오카야마현, 야마구치현 등 서일본 지역

지자체는 곰과 마주쳤을 때의 대응법 교육과 폭죽을 이용한 퇴치 등으로 대응 중이다.

먹이 부족·학습 효과… 도심 선택한 곰



지난 16일 이른 아침 야마가타현 사카타시에서는 곰이 비닐하우스에 침입해 수확 직전의 딸기 약 50㎏을 먹어 치웠다. 그 과정에서 딸기 묘목을 짓밟아 내부를 쑥대밭으로 만들었다.

곰이 비닐하우스에 들어와 농작물을 훼손하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

한 번이라도 민가 주변에서 농작물이나 음식물 쓰레기 등을 먹어본 곰은 계속해서 사람의 거주지 근처에 머물거나 다시 찾아오게 된다고 전문가들은 설명했다. 일종의 학습 효과가 누적되고 있다는 얘기다.

빠른 해빙이 진행된 것으로 관측된다.

일본 반달가슴곰 연구소 관계자는

굳이 산 깊은 곳에서 내려올 시기가 아니다”라며 “

도시 지역에서 겨울을 나며 성장한 ‘어반 베어’일 가능성이 높다”고

말했다.