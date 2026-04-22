도봉구, ‘그린 월드 어워즈’ 탄소 감축 금상
서울 도봉구가 지난 13일 영국 웨일스 카디프 성에서 열린 ‘그린월드 어워즈 2026’에서 지방정부 탄소감축 분야 금상을 받았다.
그린월드 어워즈는 1994년 설립된 영국의 비영리 친환경 단체 ‘더 그린 오가니제이션(The Green Organization)’이 주관하는 국제환경상이다.
도봉구는 도봉형 환경마일리지인 ‘탄소공감마일리지’로 상을 받았다. 탄소공감마일리지는 지역화폐와 연계한 기후행동보상제다. 건물, 수송, 에너지 등 50개 실천 항목으로 구성돼 있다. 주민이 생활 전반에서 탄소중립을 실천할 수 있도록 한 것이 특징이다.
탄소공감마일리지 운영은 2023년 4월 시작됐다. 현재 1만3800여명이 회원으로 활동 중이다. 실천 활동은 470만회를 넘겼다. 도봉구는 탄소공감마일리지 운영으로 온실가스 7600여t을 감축했다고 추산한다.
도봉구 관계자는 22일 “서울시 자치구 가운데 금상 수상은 유일하다”며 “전 세계 공공기관·기업·단체의 우수한 친환경 정책 중에서 도봉구의 정책이 인정받은 것”이라고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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