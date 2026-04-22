‘완충에 6분 27초, 주유속도 근접’…中 CATL, 급속 충전 배터리 공개
세계 1위 배터리업체 중국 CATL(닝더스다이)이 완전 충전까지 약 6분밖에 걸리지 않는 전기차용 배터리를 공개했다. 이는 내연기관차의 주유 속도에 근접한 기록으로 전기차의 가장 큰 단점 중 하나인 충전속도 문제 해결에 한 걸음 다가섰다는 평가가 나온다.
중국 관영 신화통신은 21일 CATL이 이날 베이징에서 열린 신제품 발표회 ‘슈퍼 테크데이’ 행사를 하며 3세대 리튬인산철(LFP) 배터리 ‘선싱’(神行)을 공개했다고 보도했다.
금속 충전이 가능한 선싱은 10%에서 출발해 98%까지 충전하는 데 6분 27초가 걸렸다. 10%에서 35%까지는 1분, 10%에서 80%까지는 3분 44초면 충분했다.
CATL 측은 “BYD가 지난달 10%에서 90%까지 9분 만에 충전할 수 있는 배터리를 공개했는데 선싱은 이를 능가했다”면서도 “다만, 충전 시에 적절한 온도가 제공돼야 한다”고 밝혔다.
CATL은 이날 1회 충전으로 1000㎞까지 주행할 수 있는 3세대 ‘치린’(麒麟) 리튬이온(NCM)배터리도 공개했다. 무게 625㎏으로 이전 세대보다 255㎏ 가벼운 이 배터리는 ‘열-전기 분리’ 기술을 적용해 셀마다 독립적인 밀폐형 배기 통로를 설계했다. 극한 조건에서 셀이 열폭주를 일으키면 고온의 연기와 가스가 전용 통로를 따라 신속하게 배출돼 열폭주가 전기적 이상으로 확산되지 않도록 차단한다. 이와 함께 공개된 치린 응축물질배터리는 세단 승용차는 최대 1500㎞, 대형 SUV는 최대 1000㎞를 주행할 수 있게 한다고 소개됐다.
CATL은 나트륨이온배터리 제조과정의 핵심 문제를 해결했다며 올해 4분기에 대량생산에 들어갈 예정이라고 밝혔다. 나트륨이온 배터리는 리튬 대신 나트륨을 사용하는 배터리로 리튬보다 저렴한 나트륨을 원료로 사용하고 추운 날씨에도 안정적인 성능을 발휘한다.
CATL은 올해 말까지 ‘승용차용 초콜릿 교환식 배터리 네트워크’와 ‘중형 트럭용 치지(騏驥) 교환식 배터리 네트워크’를 기반으로 누적 4000개의 초고속 교환·충전 통합 스테이션을 구축할 계획이다. 이곳에서는 배터리 교환과 충전을 모두 지원하며 수요에 따라 전력을 배분하는 시스템을 구현한다.
CATL 쩡위친 회장은 이날 “지난 10년간 연구개발에 1000억 위안(약 21조 6000억원) 이상을 투자했는데 지난해 투자액만 200억 위안(4조3000억원) 이상”이라며 “6만건 이상의 특허를 보유하고 있다”고 밝혔다. 이어 “중국 기술이 세계로 나아가기 위해선 속도와 규모뿐만 아니라, 고품질 혁신과 검증 가능한 역량에 의존해야 한다”고 강조했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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