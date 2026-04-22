부산은행, IRP 수익률 30% 돌파… 전 금융권 1위
적립금 100억원 이상 금융기관 기준 1위
DB·DC 원리금보장 수익률도 은행권 1위
ETF 160종·연금코치로 투자 선택 폭 확대
부산은행이 개인형퇴직연금(IRP) 수익률에서 전 금융권 1위를 기록했다. 지역은행을 넘어 연금 운용 경쟁력에서 두각을 나타냈다는 평가다.
부산은행은 22일 2026년 1분기 기준 개인형퇴직연금(IRP) 원리금 비보장 수익률 부문에서 30.32%를 기록해 적립금 100억원 이상 금융기관 기준 전 금융권 1위를 달성했다고 밝혔다.
아울러 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 원리금 보장 수익률 부문에서도 은행권 1위를 기록하며 원리금 보장과 비보장 상품 전반에서 고른 성과를 보였다.
이번 성과는 상품 경쟁력 강화와 고객 중심 자산관리 서비스 확대에 따른 결과로 분석된다. 부산은행은 엄격한 기준으로 우수 펀드와 상장지수펀드(ETF)를 선별해 제공하고 있으며 현재 160여개 이상의 ETF 상품을 구축해 고객의 투자 선택 폭을 넓혔다.
또 모바일뱅킹에 ‘연금 코치’ 서비스를 도입해 고객이 자신의 수익률을 비교·분석하고 투자 상품 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 지원하는 등 디지털 기반 연금 관리 환경도 고도화하고 있다.
이와 함께 연금사업부 조직을 강화하고 마케팅 기능을 확대하는 등 고객 대응 체계를 정비하며 늘어나는 연금 투자 수요에도 선제적으로 대응해 왔다.
최재영 부산은행 WM·연금그룹장은 “고객의 다양한 투자 수요에 맞춰 상품과 서비스를 지속적으로 고도화한 결과가 수익률 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 연금 고객의 안정적인 자산 증식을 지원할 수 있도록 차별화된 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사