하남시, AI 혁신 클러스터 개소…“첨단 산업도시 도약”
경기 하남시가 AI 혁신 클러스터를 개소하며 첨단 산업도시로의 도약에 본격 착수했다.
하남시는 지난 21일 한국산업은행 디지털스퀘어 내 하남스타트업캠퍼스에 ‘하남 AI 혁신 클러스터’를 조성하고 개소식을 개최했다.
클러스터는 지역 수요 기반의 AI 스타트업 육성과 기술 사업화를 지원하는 핵심 거점으로, 경기도 공모사업을 통해 확보한 예산을 투입해 약 587㎡ 규모로 마련됐다.
오는 5월부터는 공모를 통해 선정된 AI 기업 4개사가 입주해 본격적인 연구개발과 사업화에 나선다.
시는 입주 기업에 고성능 GPU 인프라인 H100과 RTX4090 장비를 제공하고, 스마트 오피스 환경과 함께 기술 세미나, 교육, 컨설팅 등 성장 단계별 맞춤형 프로그램을 지원할 계획이다.
개소식에서는 입주 기업들이 참여한 비전 토크가 진행돼 향후 기술 개발 방향과 성장 전략이 공유됐다.
이번 클러스터는 향후 대규모 AI 산업 생태계 조성을 위한 출발점으로 평가된다. 시는 교산신도시 자족용지에 약 3조원 규모의 AI 혁신 클러스터 조성을 추진 중이며, 카네기멜론대학교, 포스텍, KT 등 국내외 산학연 기관이 참여하는 대형 프로젝트로 확대할 계획이다.
이 사업은 AI 대학원과 바이오 연구단지, 슈퍼컴퓨팅 인프라 등을 포함하며 2027년 착공을 목표로 추진되고 있다. 사업이 완료되면 약 2만명의 고용 창출과 6조원 규모의 경제적 파급 효과가 기대된다. 시는 이를 통해 수도권 동부의 대표적인 첨단 산업 거점으로 자리매김한다는 구상이다.
하남시는 AI를 행정과 시민 생활 전반에 접목하는 정책도 병행하고 있다. AI 기반 불법 오토바이 단속 시스템 도입으로 보행 안전을 개선했으며, 스마트 사고위험 방지 시스템과 AI·IoT 기반 건강 모니터링 사업 등 다양한 분야에서 성과를 내고 있다.
시 관계자는 “하남 AI 혁신 클러스터는 하남시가 대한민국 AI 산업을 선도하는 최고의 첨단 산업 도시로 거듭나는 역사적인 첫걸음”이라며 “시는 앞으로도 K-컬처 복합 콤플렉스, 캠프콜번 개발 등 시의 핵심 개발사업들과 연계해 기업하기 좋은 최적의 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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