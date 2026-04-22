부산은행, ‘사이언스 패스’ 법인 1호 가입
전국 6대 국립과학관 통합 이용 연간회원제
임직원 가족 대상 회원권 200매 구매 지원
BC카드 결제 시 1인당 2000원 할인 제공
BNK부산은행이 전국 국립과학관을 통합 이용할 수 있는 연간회원제 ‘사이언스 패스’에 법인 최초로 가입하며 과학 문화 확산에 나섰다.
부산은행은 지난 21일 국립부산과학관에서 ‘사이언스 패스’ 법인 1호 가입 인증식을 개최했다고 22일 밝혔다.
‘사이언스 패스’는 전국 6대 국립과학관을 연간 회원 형태로 이용할 수 있는 제도로, 국민의 과학 문화 접근성을 높이고 과학관 이용을 활성화하기 위해 도입됐다.
부산은행은 지역사회와의 상생과 과학 문화 확산 정책에 동참하기 위해 이번 제도에 참여했다. 특히 임직원 가족을 대상으로 연간회원권 200매를 구매해 과학 체험 기회를 확대하고 일상 속 과학 문화 향유를 지원할 계획이다.
이와 함께 일반 시민의 참여 확대를 위해 부산은행 BC카드로 연간회원권을 결제할 경우 1인당 2000원의 할인 혜택도 제공한다.
김성주 부산은행장은 “과학이 일상에서 자연스럽게 경험될 수 있도록 돕는 것이 중요하다”며 “앞으로도 지역 기관과 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 다양한 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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