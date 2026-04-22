부산세관 옛청사 복원… 관세박물관 착공
1911년 준공 1979년 철거 후 복원
159억원 투입 2027년 하반기 개관
북항재개발 연계 복합문화공간 조성
부산의 대표적 근대 건축물로 꼽히던 옛 부산세관 청사가 복원된다. 부산의 역사성과 상징성을 담은 관세박물관 건립 사업도 본격 착수했다.
부산본부세관은 22일 오후 부산 중구 중앙동 부산세관 청사 주차장 일원에서 ‘부산세관 관세박물관’ 착공식을 개최했다고 밝혔다.
이번 사업은 대지면적 1929㎡, 연면적 932.94㎡ 규모로, 지상 2층(첨탑부 4층)으로 조성되며 총사업비 159억원이 투입된다. 옛 부산세관 청사의 외형을 복원하고 내부에 관세박물관을 조성해 내년 하반기 개관할 계획이다.
1911년 준공된 옛 부산세관 청사는 개항 이후 부산항과 함께 성장하며 관세행정의 중심 역할을 수행해 온 상징적 건축물이다. 당시 국내에서 보기 드문 철근콘크리트 기초공법과 르네상스 양식이 적용됐고 러시아산 붉은 벽돌과 스테인드글라스 등으로 꾸며져 역사적·예술적 가치를 인정받았다. 이 건물은 1973년 부산시 지정문화재로 지정되기도 했다.
옛 부산세관 청사는 옛 부산우체국, 옛 부산역사와 함께 부산을 대표하는 3대 근대 건축물로 평가받아 왔지만, 현재는 모두 사라진 상태다. 옛 부산우체국과 부산역사는 1953년 부산역전 대화재로 소실됐고 부산세관 청사 역시 1979년 부산항 종합개발계획에 따라 철거됐다.
이번 복원 사업은 북항재개발과 연계해 추진되며 복원된 청사는 부산의 근현대사를 상징하는 건축물로 자리매김할 것으로 기대된다.
관세박물관은 세관과 부산항의 역사를 스토리텔링 방식으로 체험할 수 있는 전시 공간으로 조성된다. 단순 관람을 넘어 시민이 참여하고 체험할 수 있는 콘텐츠를 갖춘 복합문화공간으로 운영될 예정이다.
유영한 부산세관장은 “옛 청사 복원은 단순한 건축을 넘어 부산세관과 부산항의 과거와 미래를 잇는 작업”이라며 “시민에게 열린 문화공간이자 지역 경제에 기여하는 시설로 만들겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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