‘엔구행’ 다시 볼까…구창모 “저만 잘 버티면 되죠. 완주하겠습니다”

2026 KBO리그 유일한 개막전 토종 선발로 낙점된 구창모(NC 다이노스)가 지난달 28일 경남 창원NC파크에서 열린 두산 베어스와의 개막전에서 선발 마운드에 오르고 있다. NC 제공

경기장에서 만난 구창모는 몸 상태 관리에 집중하고 있었다. 동료들이 훈련을 마칠 때까지 구슬땀을 흘린 그는 가장 늦게 그라운드를 떠났다. 그는 “지난 10년 동안 자리를 많이 비웠기에 올해는 반드시 증명해야 한다는 책임감이 크다”며 “오랜만에 스프링캠프부터 문제없이 시즌을 시작했다. 올해는 꼭 팀원들과 함께 완주하고 싶다”고 강조했다.

구창모가 21일 서울 고척스카이돔에서 훈련을 마친 뒤 인터뷰하고 있다. 최원준 기자