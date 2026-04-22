‘엔구행’ 다시 볼까…구창모 “저만 잘 버티면 되죠. 완주하겠습니다”
NC 다이노스 구창모에게 올 시즌은 단순한 한 해가 아니다. 리그 최고의 좌완 에이스로 확고히 자리매김할 수 있을지 시험대에 올랐다. 22일 기준 2승(무패) 평균자책점 2.82로 출발은 좋다. 관건은 늘 그를 따라다녔던 ‘내구성’이다. 과거 잦은 부상에 울었으니 ‘건창모(건강한 구창모)’의 면모를 유지한다면 시즌 후 특급 성적표를 기대해 볼 만하다.
21일 경기장에서 만난 구창모는 몸 상태 관리에 집중하고 있었다. 동료들이 훈련을 마칠 때까지 구슬땀을 흘린 그는 가장 늦게 그라운드를 떠났다. 그는 “지난 10년 동안 자리를 많이 비웠기에 올해는 반드시 증명해야 한다는 책임감이 크다”며 “오랜만에 스프링캠프부터 문제없이 시즌을 시작했다. 올해는 꼭 팀원들과 함께 완주하고 싶다”고 강조했다.
프로 12년 차에 접어든 구창모는 아직 규정 이닝을 채운 시즌이 없다. 하지만 존재감은 분명했다. 2020년에는 15경기 등판에 그쳤음에도 9승을 쓸어 담고 평균자책점 1.74를 기록하며 팀의 창단 첫 우승을 이끌었고, 이듬해에도 개인 최다인 11승과 평균자책점 2.10으로 강렬한 인상을 남겼다. ‘엔씨는 구창모 덕분에 행복하다’는 의미의 ‘엔구행’이라는 별명이 탄생한 배경이다. 전역 후 복귀한 지난 시즌 와일드카드 결정전 1차전에서는 퀄리티 스타트로 팀 승리를 책임지며 NC 팬들이 그의 복귀를 손꼽아 기다린 이유를 증명했다.
올 시즌에도 위용은 여전하다. 10개 구단 개막전 선발 투수 가운데 유일한 토종 선수로 이름을 올렸다. 구창모는 “개막 일주일 전 통보를 받고서 부담이 있었지만 유일한 국내 선발이라는 점에서 자부심을 느꼈다”며 “개막전 선발은 상대 1선발과 계속 맞붙어야 하지만 두렵지 않다. 내가 상대 에이스를 잡으면 단순한 1승 이상의 의미가 있다”고 말했다.
시즌 초반 구창모의 어깨는 무겁다. 지난 시즌 다승왕 라일리 톰슨이 부상으로 이탈했고 4·5선발 토다 나츠키와 신민혁의 컨디션이 온전히 올라오지 않았다. 구창모는 “내가 중심을 잡아줘야 하는 상황에서 미련을 남긴 채 마운드를 내려온 경기가 벌써 두 경기”라며 “앞으로는 더 빠르게 카운트 승부를 펼쳐 많은 이닝을 소화하겠다”고 다짐했다.
구창모가 부상과 군복무로 자리를 비운 사이 리그 좌완 판도에도 변화의 기류가 감지되고 있다. 재활 중인 김광현(SSG)을 제외하고 류현진(한화)과 양현종(KIA)이 건재한 가운데 김진욱(롯데)과 오원석(KT) 등 후배들의 성장세가 두드러진다. 그럼에도 왼손 에이스 계보를 이을 유력한 후계자로는 여전히 구창모가 먼저 언급된다. 그는 “대선배들과 함께 마운드에 오를 수 있는 것만으로도 영광이다. 여전히 배울 점이 많다”며 “후배들과의 선의의 경쟁도 큰 동기 부여가 된다”고 말했다.
NC는 올 시즌 초반 5할 승률 아래에서 주춤하고 있지만 구창모의 믿음은 변함이 없다. 그는 “내가 버텨주면 마운드는 걱정하지 않아도 된다”며 “우리 팀은 충분히 강하다. 5강을 넘어 우승까지 도전하겠다”고 힘줘 말했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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