부산시-고신대, ‘제2하하캠퍼스’ 추진… 시니어 헬스케어 거점 구축
영도캠퍼스 24만㎡ 단계별 조성 추진
복음병원 연계 의료 교육 돌봄 결합
2030년 고령화 대응 권역별 확대 계획
부산시가 대학 유휴시설과 의료 인프라를 결합한 ‘시니어 헬스케어 거점’ 구축을 나선다.
부산시와 고신대학교는 지난 20일 ‘제2하하(HAHA)캠퍼스’ 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 하하캠퍼스는 액티브 시니어(활동적 장년)와 학생, 시민이 함께 이용하는 교육·건강·여가 복합 공간으로, 대학 시설을 활용한 ‘학교복합시설’ 형태로 추진된다.
이번 사업은 고신대학교의 의료·교육 인프라를 기반으로 시니어 지원 체계를 한층 고도화하는 데 초점이 맞춰졌다.
사업은 영도캠퍼스 내 유휴건물인 임마뉴엘관 1개동(2124㎡)을 활용한 시범 조성으로 시작된다. 해당 공간은 은퇴자가 거주하며 교육 프로그램과 의료 서비스를 연계해 이용하는 엘더호스텔(UBRC) 형태로 운영될 예정이다.
이후 ‘하하에듀’ 프로그램을 중심으로 시민 참여를 확대하고 고신대학교복음병원과 연계한 디지털 헬스케어 및 의료서비스를 결합해 사업을 단계적으로 확장한다는 계획이다. 향후에는 캠퍼스 내 유휴시설을 중심으로 기능을 확대해 교육·의료·돌봄이 결합된 통합형 시니어 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다.
시는 행정·제도 지원과 투자 재원 다각화, 대학 시설 개방, 교육 프로그램 운영 등 전방위 협력을 통해 사업을 추진할 방침이다.
이 같은 사업은 급격한 고령화에 대응하기 위한 전략이다. 부산의 노인 인구는 2020년 65만8000명에서 2026년 83만1000명으로 증가했으며, 전체 인구 대비 비중도 19.4%에서 25.7%로 확대됐다. 시는 2030년에는 노인 인구 비중이 30%를 넘어설 것으로 보고 있다.
시는 향후 하하캠퍼스를 권역별로 확대해 초고령사회 대응 역량을 강화하고, 대학과 연계한 지역 협력 모델을 구축할 계획이다. 하하(HAHA)는 ‘행복하고 건강하게 나이들기(Happy Aging Healthy Aging)’를 의미한다.
이정기 고신대 총장은 “이번 협약은 대학이 지역사회와 함께하는 전환점”이라며 “의료·보건·복지 인프라를 기반으로 실질적인 시니어 지원 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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