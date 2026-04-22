‘역대 최대 규모’ 서울숲 일대서 서울국제정원박람회 개최
2026 서울국제정원박람회가 다음 달 1일부터 10월 27일까지 개최된다. 정원 167개가 서울숲과 한강 둔치, 성수동 거리, 건대입구 일대에 조성된다. 총 9만㎡ 규모다. 2015년 첫 박람회 이후 역대 최대 규모다. 지난해보다 정원은 56개 더 많고 면적은 4.5배 더 크다.
오세훈 서울시장은 22일 서울시청에서 이 같은 내용의 ‘2026 서울국제정원박람회 개최 계획’을 발표했다. 오 시장은 “도시 속에 정원을 만드는 게 아니라, 서울 전체가 하나의 정원이라는 느낌이 들 때까지 계속해서 ‘초록 정책’을 계속해 나가겠다는 의지를 (이번 박람회에) 담았다”고 말했다.
우선 10㎞ 길이 선형정원이 만들어진다. 선형정원은 서울숲과 성동구 왕십리로, 성수동 주요 골목, 광진구 아차산로를 잇는다. 이 일대 지역 전체가 하나의 정원이 되는 것이다. 서울숲 내부에는 정원 131개가 들어선다. 또 정원은 서울숲과 맞닿아 있는 한강 둔치에 6개 조성된다. 성수동 거리, 건대입구 일대 도로 등에 30개 마련된다.
정원은 세계적인 작가부터 일반 시민, 국내외 작가들의 참여로 제작된다. 프랑스 조경가 알리바바의 ‘흐르는 숲 아래 정원’은 서울숲 잔디광장 동측에, 이남진 조경가의 ‘기다림의 정원’은 성수수제화공원 내에 조성된다. 국제공모로 당선된 정원 5개는 서울숲에 마련된다. 공모 주제는 ‘서울류’(서울의 감성과 정체성을 담은 문화 흐름)였다. 한국 2팀과 이탈리아, 인도, 중국 각 1팀이 당선됐다.
기업과 기관은 ‘기부정원’ ‘주제정원’이라는 명칭으로 정원 조성에 참여한다. 한국마사회의 ‘마(馬)중 정원-숲의 출발선’이 서울숲 입구에 조성된다. 서울숲이 과거 경마장으로 활용됐던 점을 고려한 것이다.
대우건설, GS건설, IPARK현대산업개발, 호반건설, 계룡건설, 서울주택도시개발공사 등 주요 건설사도 함께한다. 이들의 정원은 서울숲 잔디광장 주변에 마련된다. 서울숲 연못 인근에는 삼표, 영풍문고, 생명보험사회공헌재단, 클리오, 무신사, 농심, 국가유산청의 정원이 들어선다.
다양한 프로그램도 준비된다. 외국인과 장애인을 위한 맞춤형 해설 프로그램과 휴대폰으로 참여할 수 있는 보물찾기 게임 ‘가든헌터스’ 등이 마련된다. 또 시는 서울숲 내 벤치를 2167개에서 4620개로 2453개 추가한다. 푸드트럭 30개와 지방자치단체 9곳이 참여하는 ‘서로장터’도 운영된다.
이번 박람회는 탄소를 5630t 흡수할 것이라고 집계됐다. 정원에 식재될 키큰나무 416그루, 키작은나무 5만6000여그루, 화초류 30여만본을 환산한 수치다. 5630t은 자동차 1759대가 연간 배출하는 이산화탄소량과 맞먹는다.
이번 박람회는 이달 25일 충남 태안에서 시작하는 ‘태안국제원예치유박람회’와 연계된다. 시는 이날 충남도와 업무협약을 맺고 정원문화를 전국에 확산하는 데 힘을 모으기로 했다. 양측은 각 박람회에 서로 홍보하는 부스와 마스코트를 배치하는 등 협력하기로 했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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