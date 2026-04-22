2차 특검, 노상원 피의자 소환… ‘수첩’ 조사 본격화
‘수사2단’ 관련 범죄단체조직죄 입건
23일 이시원 전 공직기강비서관 조사 예정
3대 특검(내란·김건희·채해병) 잔여 사건을 조사하는 2차 종합특검이 노상원 전 국군정보사령관을 소환하며 이른바 ‘노상원 수첩’ 관련 조사를 본격화했다. 특검은 수첩의 작성 시점과 배경 등 조사에 집중한 것으로 알려졌다.
22일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 구속 상태인 노 전 사령관을 범죄단체조직 등 혐의 피의자로 불러 조사했다.
특검은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 모의 시점을 밝힐 주요 증거로 꼽히는 노상원 수첩의 작성 경위를 밝히는 데 집중한다는 방침이다. 앞서 경찰은 2024년 12월 노 전 사령관 모친의 자택을 압수수색하며 이 수첩을 확보했는데, 수첩에는 군 인사에 관한 내용과 함께 비상계엄 준비 정황으로 볼 여지가 있는 내용이 담긴 것으로 조사됐다.
내란 특검은 이 수첩의 내용을 토대로 윤 전 대통령이 최소 2023년 10월부터 장기독재를 위해 비상계엄을 준비했다고 주장했다. 그러나 1심 재판부는 수첩이 노 전 사령관 모친 주거지의 책상에 놓여 있었던 점 등에 비추어 비상계엄 관련 중요 사항을 담고 있다고 보기 어렵다고 판단, 특검의 주장을 받아들이지 않았다.
이에 특검은 수첩과 관련한 노 전 사령관의 진술을 끌어내는 데 집중할 것으로 관측된다. 노 전 사령관은 앞선 내란 특검 수사 당시 수첩에 대한 질문 대부분에 답변을 거부했고, 결국 수첩의 성격을 정확히 규명하는 데 한계가 있었다.
특검은 노 전 사령관이 비상계엄 당시 합동수사본부 산하 수사2단을 조직해 중앙선거관리위원회에 대한 불법 점거·수사를 준비했다는 의혹도 조사 중이다. 앞서 특검은 노 전 사령관과 김용현 전 국방부 장관, 문상호 전 정보사령관, 정성욱 전 정보사 사업단장, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장을 범죄단체조직 혐의를 적용해 입건한 바 있다.
한편 특검은 채해병 순직사건과 관련해 오는 23일 이시원 전 공직기강비서관을 참고인 신분으로 조사할 계획이다. 채해병 특검은 경북경찰청이 2023년 9월 임성근 전 해병대 1사단장에 대해 ‘봐주기 수사’를 하고 대통령실 등에 수사기밀을 유출한 정황을 파악했다. 그러나 채해병 특검은 사건을 마무리하지 못하고 경찰 국가수사본부로 이첩했었다. 국수본으로부터 사건을 다시 넘겨받은 2차 특검은 이 전 비서관을 상대로 당시 경북청 수사과정에 문제가 없었는지를 확인한다는 계획이다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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