농협, 물가 안정에 1142억 투입…한우·과일 최대 60% 할인
농협이 올해 1100억원대 자금을 투입해 물가 안정과 민생 지원에 나선다. 가정의 달과 영농 성수기를 맞아 대규모 할인행사를 진행하고 장바구니 부담을 낮추겠다는 취지다.
농협은 23일부터 5월 20일까지 28일간 전국 하나로마트와 자재판매장 등에서 ‘농심·효심·동심 특별할인행사’를 실시한다고 22일 밝혔다.
할인 대상은 농축산물·생필품·영농자재 등으로 총 312억원이 투입된다. 앞서 진행한 설 명절 할인(450억원)과 유류 지원(380억원)까지 합하면 물가 안정을 위해 올해만 1142억원을 들인 셈이다.
할인율도 대폭 늘렸다. 제철과일·한우·계란 등 농축산물과 생필품은 농협하나로마트와 NH싱싱몰에서 최대 50~60% 할인해 팔기로 했다. 농기계 등 자재는 자재 판매장에서 최대 40%까지 값을 낮춘다.
강호동 농협중앙회장은 “최근 중동 정세 불안 등으로 장바구니 부담이 커졌다”며 “정부 민생 안정 정책에 맞춰 체감형 물가 안정에 적극 동참하겠다”고 밝혔다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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