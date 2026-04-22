농협, 물가 안정에 1142억 투입…한우·과일 최대 60% 할인

강호동 농협중앙회장(앞줄 가운데)이 22일 서울 서초구 농협하나로마트 양재점에서 열린 ‘농심·효심·동심 특별할인행사 기념식’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 농협 제공

농협이 올해 1100억원대 자금을 투입해 물가 안정과 민생 지원에 나선다. 가정의 달과 영농 성수기를 맞아 대규모 할인행사를 진행하고 장바구니 부담을 낮추겠다는 취지다.