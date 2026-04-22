중동 전쟁發 공급 차질로 콘돔값 30% 폭등 우려
미국과 이란 간의 전쟁으로 글로벌 공급망이 흔들리면서 세계 최대 콘돔 제조사가 제품 가격을 최대 30%까지 인상할 수 있다고 경고했다.
22일 로이터 통신에 따르면 고 미아 키앗 카렉스 최고경영자(CEO)는 최근 인터뷰를 통해 “이란 전쟁으로 인한 공급망 차질이 장기화될 경우 콘돔 가격을 20%에서 최대 30%까지 인상할 계획이며, 상황에 따라 추가 인상도 배제할 수 없다”고 밝혔다.
말레이시아에 본사를 둔 카렉스는 듀렉스, 트로잔 등 주요 글로벌 브랜드는 물론 영국 국민보건서비스(NHS)와 유엔 구호 프로그램 등에 연간 50억개 이상의 콘돔을 공급하는 세계 1위 업체다.
고 CEO는 “상황이 매우 취약하고 물가가 비싸다”며 “현재로서는 고객에게 비용을 전가할 수밖에 없는 상황”이라고 설명했다.
의료용 장갑 제조사들과 마찬가지로 카렉스 역시 중동발 지정학적 위기에 따른 직격탄을 맞고 있다. 이란 전쟁으로 인해 중동 지역의 에너지 및 석유화학 제품의 흐름이 막히면서, 콘돔 제조에 필수적인 원자재 조달에 비상이 걸렸기 때문이다.
고 CEO에 따르면 지난 2월 말 분쟁이 시작된 이후 콘돔 제조에 쓰이는 합성고무와 니트릴을 비롯해 알루미늄 포일, 실리콘 오일 등 포장재와 윤활유에 이르기까지 거의 모든 원자재의 비용이 급등했다.
엎친 데 덮친 격으로 수요는 폭발적으로 늘고 있다. 지난해 미국 국제개발처(USAID) 등 글로벌 구호 단체들의 예산 대폭 삭감으로 전 세계 콘돔 비축량이 크게 줄어든 가운데, 최근 해상 운임 상승과 배송 지연까지 겹치면서 올해 콘돔 수요는 전년 대비 약 30%가량 치솟았다.
과거 한 달가량 걸리던 유럽과 미국행 배송 기간은 현재 두 달 가까이 지연되고 있다. 고 CEO는 “목적지에 도착하지 못하고 배 위에 묶여 있는 콘돔 물량이 엄청나게 많다”며 “많은 개발도상국들이 제품을 제때 받지 못해 심각한 재고 부족을 겪고 있다”고 우려했다.
카렉스 측은 향후 몇 달간 버틸 수 있는 원자재 물량은 확보한 상태이며, 급증하는 글로벌 수요를 맞추기 위해 생산량 확대를 모색하고 있다고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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