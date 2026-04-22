[단독] ‘北 무인기 침투’ 관여 의혹 국정원 직원, 檢조사서 “대북용인 줄 몰랐다”
대학원생 오모씨 등 민간인 3명이 북한에 무인기를 침투시킨 사태와 관련돼 검찰 에 송치된 국정원 직원이 검찰 조사에서 “무인기 사업이 대북용인 줄은 몰랐다”는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다. 향후 재판 과정에서 무인기 사업의 가담 여부 등이 쟁점이 될 전망이다.
22일 국민일보 취재에 따르면 국정원 직원 A씨는 지난 14일 서울중앙지검 공공수사1부 첫 소환조사에서 “(오씨가) 무인기 사업을 하는 것까진 알았지만, 그 사업이 실제 북한에 무인기를 날리려는 목적이었는지는 알지 못했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 오씨가 이사를 맡은 에스텔엔지니어링 무인기 제작 사업의 의도나 비행계획·결과 등을 알지 못했다는 주장이다.
그러나 검찰과 경찰은 A씨와 오씨가 10년 이상 알고 지낸 ‘친밀한 관계’였다는 점에 미뤄 A씨가 무인기 사업의 목적을 사전에 알고 있었을 것으로 의심한다. 검경은 이들이 1년에 주고받은 전화 통화만 800통이 넘는 사이였고, 오씨가 북한에 무인기를 날린 시점을 전후로도 연락을 주고받은 점에 주목하고 있다. 또 A씨가 오씨에게 빌려준 290만원이 무인기 제작과 비행 경비 등으로 이용됐다고 본다.
A씨는 검찰·경찰 조사에서 오씨가 북한에 무인기를 날린 현장에 동행한 적도 없고, 북한의 성명 이후 국정원 내부 동향과 자료를 제공한 적도 없다고 주장한 것으로 알려졌다. 앞서 북한은 지난 1월 10일 인민군 총참모부 대변인 성명을 통해 우리 측이 “엄중한 주권 침해 도발 행위”를 했다며 지난해 9월과 올 1월 북한에 추락한 무인기 사진 등을 공개한 바 있다. 당시 논란이 커진 뒤에야 오씨의 사업 목적을 알게 됐다는 게 A씨 측 주장이다.
앞서 군경합동조사TF는 지난달 31일 A씨와 현역군인 2명을 일반이적죄 방조 등 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 이재명 대통령은 지난 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 국정원 직원과 현역 군인 등이 연루된 무인기 사태에 대해 북한에 유감을 표명했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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