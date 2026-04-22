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윤석준 전 대구 동구청장 범인도피교사 혐의 집유

입력:2026-04-22 16:23
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대구지법 형사6단독 유성현 부장판사는 정치자금법 위반 혐의를 피하기 위해 선거 캠프 회계책임자 A씨에게 수사 기관에 허위 자백을 하도록 지시한 혐의(범인도피교사)로 기소된 윤석준 전 대구 동구청장에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.

또 윤 전 청장 지시에 따라 허위 진술을 한 혐의(범인도피)로 기소된 A씨에게 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했다.

윤 전 청장은 앞서 정치자금법 위반 혐의로 기소돼 지난달 12일 대법원에서 당선무효형인 벌금 200만원을 확정 받았다.

윤 전 청장은 2022년 지방선거에서 당선된 직후 정치자금법 위반 혐의로 수사를 받게 되자 측근인 A씨에게 자신을 대신해 처벌받으라는 취지의 허위 자백을 지시한 혐의로 기소됐다.

당시 경찰 등이 윤 전 청장이 지방선거가 열리기 한 달여 전 선거관리위원회에 신고하지 않은 계좌에서 선거비용 5300만원을 수입·지출한 혐의를 포착해 수사를 벌이고 있었다.

유 부장판사는 “범인 도피는 엄중한 처벌이 필요하지만 잘못을 인정하고 반성하는 점 등을 고려했다”고 밝혔다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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