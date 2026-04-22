구리시, 갈매동 경춘선 3㎞ 구간 교통소음 관리지역 지정
GTX-B 개통 앞두고 주거환경 보호
경기 구리시는 GTX-B 개통에 따른 철도 소음 증가에 대비해 갈매동 경춘선 일대 약 3㎞ 구간을 교통소음 관리지역으로 지정했다고 22일 밝혔다.
구리시는 GTX-B 개통 이후 경춘선 선로를 공용으로 사용하는 열차 운행이 크게 늘어날 것으로 보고, 갈매동 주거지역 인근 선로 구간을 소음·진동관리법에 따라 교통소음(철도) 관리지역으로 지정했다.
이번 조치는 철도 소음 피해를 사전에 차단하기 위한 선제적 대응으로, 주민 의견 수렴 과정에서 대다수 찬성이 확인되며 추진에 힘이 실렸다.
관리지역 지정에 따라 해당 구간에서 철도 소음·진동이 주간 70㏈, 야간 60㏈ 기준을 초과할 경우 방음벽과 방진시설 설치를 관계기관에 요청할 수 있는 법적 근거가 마련됐다. 시는 한국철도공사와 국가철도공단 등과 협력해 신속한 저감 조치가 이뤄지도록 할 계획이다.
특히 GTX-B 개통 이후 경춘선 공용 구간의 열차 운행 횟수가 증가하면서 갈매동 일대 주거환경 변화가 예상되는 만큼, 시는 주민들의 생활 불편을 최소화하는 데 정책 초점을 맞추고 있다.
시 관계자는 “교통소음 관리지역 지정은 주민들의 ‘평온한 일상권 보장’ 요구를 반영한 결과”라며 “향후 2033년 사업 완료 시까지 분기별 철도 소음 모니터링을 실시해 변화 추이를 체계적으로 관리하고, 필요 시 추가적인 저감 대책도 마련할 방침”이라고 밝혔다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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