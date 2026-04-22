지역난방공사 파주지사·초록우산, 청소년 자립 지원 맞손
점프스타트 시즌2 사업 추진
초록우산과 한국지역난방공사 파주지사가 가정·학교 밖 청소년의 자립 지원을 위해 협력을 확대한다.
초록우산은 한국지역난방공사 파주지사와 ‘점프스타트 시즌2’ 사업 추진을 위한 2500만원 규모의 후원금 전달식을 진행했다고 22일 밝혔다.
양 기관은 복지 사각지대에 놓인 청소년들의 실질적인 자립 기반 마련을 목표로 협력 사업을 이어가고 있다.
한국지역난방공사 파주지사는 2020년부터 약 1억8000만원의 후원금을 출연해 ‘점프스타트’ 사업을 운영해왔으며, 이를 통해 약 320명의 가정·학교 밖 청소년을 대상으로 자격증 취득을 지원해왔다.
지난해부터는 ‘점프스타트 시즌2’로 사업을 확대해 자격증 취득 지원에 더해 채용으로 연계 가능한 인턴십 프로그램을 운영하고 있다.
올해는 취업 컨설팅과 기업 임직원 멘토링까지 추가해 청소년들이 보다 안정적으로 노동시장에 진입할 수 있도록 지원 범위를 넓힐 계획이다.
권동욱 한국지역난방공사 파주지사장은 “양질의 일자리 창출이라는 기관 비전에 맞춰 청소년 자립 지원을 지속하겠다”고 밝혔다.
노희헌 초록우산 경기2지역본부장은 “한국지역난방공사 파주지사 지난 6년간의 협력을 통해 320명 이상의 청소년 자립 기반을 마련했다”며 “올해 사업을 통해 더 많은 아이들이 원하는 일자리를 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사