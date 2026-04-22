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황지효 교수, 명예 실용음악학 박사 학위 수여

입력:2026-04-22 16:21
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황지효(사진) 교수가 예원국제예술종합대학교에서 명예 실용음악학 박사 학위를 수여받았다.

이번 학위는 실용음악학 분야에서의 학문적 연구와 사회적 기여, 그리고 작사 및 콘텐츠 제작 등 다양한 예술 활동에 대한 공로를 종합적으로 인정받아 수여된 것이다.

황 교수는 작사가이자 음악 프로듀서로 활동하며 음반 제작과 공연 기획, 콘텐츠 제작 등 음악 산업 전반에서 꾸준한 작업을 이어오고 있다.

현재 실용음악학과 교수이자 뮤즈오디세이 엔터테인먼트 대표로 활동 중이며, 대학 발전 공로로 공로상도 함께 수상했다.

한편, 예원국제예술종합대학교는 실용음악학과를 중심으로 예술교육 경쟁력을 강화하며, 예술 특성화 대학으로 도약할 계획이다.

박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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