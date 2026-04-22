2안타 이정후, 김혜성과 코리안리거 첫 맞대결서 판정승
이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 김혜성(LA 다저스)과의 올 시즌 첫 코리안 빅리거 맞대결에서 멀티 히트를 달성하며 판정승을 거뒀다.
이정후는 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 LA 다저스와의 2026 메이저리그(MLB) 경기에 6번 우익수로 선발 출장해 3타수 2안타 1타점으로 제 몫을 하며 팀의 3대 1 승리에 힘을 보탰다. 개막 후 타격 부진에 시달렸던 이정후는 7번째 멀티 히트 달성과 함께 시즌 타율을 0.259(81타수 21안타)까지 끌어올렸다. 샌프란시스코는 이날 승리로 시즌 10승(13패)을 채웠다.
이정후는 팀이 2-0으로 앞선 1회말 첫 타석에서 다저스 선발 야마모토 요시노부의 초구 커브를 잡아당겨 적시타를 만들었다. 6회말 세 번째 타석에서도 우익수 방면으로 안타를 때려내며 2안타 경기를 완성했다. 그러나 1루에 있던 이정후는 후속타자 엘리엇 라모스의 안타 때 3루 코치의 지시로 홈까지 내달렸다가 아웃을 당했다. 경미한 허벅지 부상을 입은 그는 7회말이 끝나고 제라르 엔카나시온과 교체돼 경기를 마쳤다.
김혜성은 이날 7번 타자 겸 유격수로 나서 1타수 1안타 1볼넷 1타점을 기록했다. 2회초 안타를 기록한 김혜성은 4회초 1사 주자 만루 득점 기회에서 밀어내기 볼넷을 골라내며 다저스의 유일한 득점에 관여했다. 하지만 경기 초반 대량 실점의 빌미를 제공한 실책은 아쉬움으로 남았다. 김혜성은 1회말 안타에 가까운 타구를 잡아내고도 1루 측 더그아웃으로 향하는 악송구를 했다. 이후 샌프란시스코는 기회를 놓치지 않고 누상에 모든 주자를 채운 뒤 라파엘 데버스와 이정후의 적시타, 케이시 슈미트의 희생타 등으로 3점을 뽑아냈다.
다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 이날 7회초 마지막 타석에서 내야 안타를 쳐내며 53경기 연속 출루에 성공했다. 이는 2018년 추신수(은퇴)가 달성했던 아시아 선수 최다 연속 출루(52경기)를 넘어선 신기록이다. 오타니는 지난해 8월 25일 샌디에이고 파드리스전부터 출루 행진을 이어오고 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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