바다거북이 플라스틱 먹는 이유?…“해파리로 착각”

한국해양과학기술원 홍상희 박사 연구팀이 진행한 바다거북의 필름형 플라스틱에 대한 행동반응 연구 도중 4년생 매부리바다거북 유체가 투명 플라스틱에 반응하는 모습. 한국해양과학기술원 제공

연구진은 먹이 경험이 있는 바다거북일수록 플라스틱을 해파리 등으로 착각해 선택적으로 반응한다고 분석했다.

해양 플라스틱으로 인한 생물 피해의 원인을 보다 체계적으로 규명해 나가고, 이를 바탕으로 실효성 있는 대응 방안의 과학적 기반을 마련할 것”이라고 말했다.