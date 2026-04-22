바다거북이 플라스틱 먹는 이유?…“해파리로 착각”
바다거북이 투명·흰색 등 밝은 계통 색채를 띠거나 부드러운 플라스틱에 더 활발하게 반응한다는 실험 결과가 나왔다. 바다거북의 플라스틱 섭식이 우연한 반응이 아니라는 것이다. 연구진은 먹이 경험이 있는 바다거북일수록 플라스틱을 해파리 등으로 착각해 선택적으로 반응한다고 분석했다.
22일 한국해양과학기술원(KIOST)에 따르면 홍상희 박사 연구팀은 ‘바다거북의 필름형 플라스틱에 대한 행동반응 연구’를 통해 플라스틱 색상 등에 따른 바다거북의 반응을 관찰했다. 실험에 쓰인 개체는 아쿠아플라넷 여수에서 인공 번식된 매부리바다거북으로, 4년생 8마리와 10주령 27마리가 선정됐다.
연구진은 바다거북에 총 6종의 플라스틱을 제시하고 얼마나 자주, 어떤 순서로 이들 플라스틱을 쪼거나 건드리는지 비교했다. 실험에는 투명한 식품 포장재와 파란색 생수병 라벨, 붉은색 라면 봉지, 노란색 과자 봉지, 흰색과 검은색 플라스틱 봉지가 쓰였다.
실험 결과 4년생 거북들은 투명하거나 흰 플라스틱에 가장 활발한 반응을 보였고 노란색과 검정색 플라스틱이 뒤따랐다. 파란색 라벨에 대한 반응은 가장 적었다. 10주령 개체의 경우 색상에 따른 유의미한 행동 차이는 나타나지 않았다.
연구진은 이 같은 결과를 먹이 인식 능력의 차이로 해석했다. 상대적으로 먹이를 분간하는 능력이 떨어지는 어린 개체는 무차별적인 반응을 보이지만, 어느 정도 경험이 쌓인 개체는 먹이와 닮은 플라스틱에 선택적으로 반응한다는 것이다.
홍 박사는 “먹이 경험이 있는 개체는 밝고 부드러운 플라스틱을 해파리와 같은 자연 먹이로 인식해 선택적 반응을 보였다”고 말했다.
연구진은 선행연구에서 식용 색소로 염색한 해파리를 통해 바다거북의 반응을 분석, 자연 먹이와 닮은 플라스틱일수록 섭식 가능성이 클 것이라고 제안한 바 있다. 홍 박사는 “이번 연구는 실제 해양에서 발견되는 플라스틱을 활용한 최초의 행동 실험”이라며 “후속 연구를 통해 해양 플라스틱으로 인한 생물 피해의 원인을 보다 체계적으로 규명해 나가고, 이를 바탕으로 실효성 있는 대응 방안의 과학적 기반을 마련할 것”이라고 말했다.
이번 연구 결과는 학술지 네이처의 자매지인 사이언티픽 리포트에 게재됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사