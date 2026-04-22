통합 전남광주, 이미 하루 28만명 오가는 하나의 생활권

광주연구원, 이동통신 데이터로 분석

“이동 불편 줄이는 정책들 속도 내야”

광주연구원 ‘광주·전남 간 생활권’ 인포그래픽. 광주연구원 제공

오는 7월 광주와 전남이 전남광주특별시로 통합하는 가운데 두 지역 주민이 이미 하루 평균 28만명 규모로 양 지역을 오가며 사실상 하나의 광역생활권을 이루고 있다는 데이터 분석 결과가 나왔다.



광주연구원은 22일 한국관광공사 데이터랩이 제공하는 이동통신 데이터를 활용해 2020년부터 2025년까지 6년간 광주와 전남 간 방문자 이동 현황을 분석한 ‘광주·전남 간 생활권’ 인포그래픽을 발간했다.



분석 결과 최근 6년간 광주와 전남 사이의 일평균 교류 인원은 꾸준한 증가세를 보이며, 2025년에는 약 28만명으로 역대 최고치를 기록했다.



코로나19 팬데믹 기간을 제외하면 2022년 대비 2025년 상호 방문객은 3.1% 증가했다. 2025년 한 해 동안 광주에서 전남을 찾은 방문객은 일평균 18만2000명, 전남에서 광주를 찾은 방문객은 9만8000명으로 나타났다.



특히 광주와 경계를 접한 나주·화순·담양·장성 4개 지역에서는 하루 전체 방문자 가운데 절반 이상이 광주 거주자였으며, 반대로 광주를 찾는 방문객의 약 50%도 전남 거주자인 것으로 나타났다. 이들 지역은 행정구역과 관계없이 출퇴근·여가·생활 서비스를 함께 공유하는 하나의 생활권을 형성하고 있음을 보여준다고 광주연구원 측은 설명했다.



시·군별로 광주에서 전남 방면으로는 담양·나주·화순 순으로 이동자가 많았고, 전남에서 광주 방면으로는 나주·화순·담양 순으로 나타났다. 양방향 모두 상위 10개 시·군이 전체 방문객의 75%를 넘어선 점을 감안하면, 지역 간 교류가 광주 인근 지역에 집중되는 양상을 보였다.



광주연구원은 양 지역 사이의 이동을 더욱 편리하게 만들 교통 인프라를 우선적으로 정비해 주민들의 실질적인 삶의 변화를 이끌어야 한다고 제언했다. 또 광역버스 노선 확대, 환승 체계 유기적 연계, 광역 기반 시설의 공동 활용 등 생활권 중심의 정책 설계를 과제로 꼽았다.



이승하 광주연구원 연구위원은 “하루 28만명이 시·도 경계를 넘나든다는 이 데이터는, 행정통합이 전부터 두 지역이 이미 하나의 생활권으로 작동해 왔음을 보여주는 실증적 근거”라며 “주민들이 통합의 변화를 피부로 느낄 수 있도록 광역버스 확충, 대중교통 통합환승 체계 도입, 주요 생활 인프라의 공동 활용 등 이동의 불편을 실질적으로 줄이는 정책들이 통합특별시 출범과 함께 속도를 내야 한다”고 강조했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 오는 7월 광주와 전남이 전남광주특별시로 통합하는 가운데 두 지역 주민이 이미 하루 평균 28만명 규모로 양 지역을 오가며 사실상 하나의 광역생활권을 이루고 있다는 데이터 분석 결과가 나왔다.광주연구원은 22일 한국관광공사 데이터랩이 제공하는 이동통신 데이터를 활용해 2020년부터 2025년까지 6년간 광주와 전남 간 방문자 이동 현황을 분석한 ‘광주·전남 간 생활권’ 인포그래픽을 발간했다.분석 결과 최근 6년간 광주와 전남 사이의 일평균 교류 인원은 꾸준한 증가세를 보이며, 2025년에는 약 28만명으로 역대 최고치를 기록했다.코로나19 팬데믹 기간을 제외하면 2022년 대비 2025년 상호 방문객은 3.1% 증가했다. 2025년 한 해 동안 광주에서 전남을 찾은 방문객은 일평균 18만2000명, 전남에서 광주를 찾은 방문객은 9만8000명으로 나타났다.특히 광주와 경계를 접한 나주·화순·담양·장성 4개 지역에서는 하루 전체 방문자 가운데 절반 이상이 광주 거주자였으며, 반대로 광주를 찾는 방문객의 약 50%도 전남 거주자인 것으로 나타났다. 이들 지역은 행정구역과 관계없이 출퇴근·여가·생활 서비스를 함께 공유하는 하나의 생활권을 형성하고 있음을 보여준다고 광주연구원 측은 설명했다.시·군별로 광주에서 전남 방면으로는 담양·나주·화순 순으로 이동자가 많았고, 전남에서 광주 방면으로는 나주·화순·담양 순으로 나타났다. 양방향 모두 상위 10개 시·군이 전체 방문객의 75%를 넘어선 점을 감안하면, 지역 간 교류가 광주 인근 지역에 집중되는 양상을 보였다.광주연구원은 양 지역 사이의 이동을 더욱 편리하게 만들 교통 인프라를 우선적으로 정비해 주민들의 실질적인 삶의 변화를 이끌어야 한다고 제언했다. 또 광역버스 노선 확대, 환승 체계 유기적 연계, 광역 기반 시설의 공동 활용 등 생활권 중심의 정책 설계를 과제로 꼽았다.이승하 광주연구원 연구위원은 “하루 28만명이 시·도 경계를 넘나든다는 이 데이터는, 행정통합이 전부터 두 지역이 이미 하나의 생활권으로 작동해 왔음을 보여주는 실증적 근거”라며 “주민들이 통합의 변화를 피부로 느낄 수 있도록 광역버스 확충, 대중교통 통합환승 체계 도입, 주요 생활 인프라의 공동 활용 등 이동의 불편을 실질적으로 줄이는 정책들이 통합특별시 출범과 함께 속도를 내야 한다”고 강조했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지