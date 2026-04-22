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[속보] 이번엔 사슴 5마리 탈출…광명시 “안전 유의”

입력:2026-04-22 15:25
수정:2026-04-22 15:32
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경기 광명시 옥길동의 한 농장에서 사슴 5마리가 탈출했다.

22일 소방 당국에 따르면 이날 오후 12시32분쯤 옥길동의 한 사슴 농장에서 사슴 5마리가 탈출했다.

소방 당국은 농장주 A씨로부터 “사슴 10마리가 탈출했다”는 신고를 받고 현장에 출동했으나 CCTV 확인 결과 5마리가 탈출한 것으로 확인됐다.

탈출한 5마리 중 3마리는 성체, 2마리는 새끼인 것으로 알려졌다.

광명시는 이날 오후 2시33분 재난문자를 통해 관련 내용을 알리며 “주민께서는 안전에 유의하시고 발견 시 119 또는 시청으로 신고 바란다”고 전했다.

해당 농장에는 탈출한 5마리를 비롯해 사슴 약 30마리가 사육 중인 것으로 파악됐다.

광명시 관계자는 “시청 관계자들이 현장에 나가 탈출한 사슴들을 찾기 위해 수색 작업을 벌이고 있다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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