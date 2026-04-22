산림청, 다음 달 말까지 산림 내 불법행위 집중단속

산주의 허가 없이 임산물을 훔치거나 무단으로 채취하다 적발될 경우 ‘산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률’에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 불법으로 채취한 임산물은 현장에서 모두 압수된다.

산불 관련 단속도 강화한다. 산림이나 산림 인접지역에서 불을 피울 경우 200만원 이하, 산에서 담배를 피우거나 담배꽁초를 버린 경우 70만원 이하, 입산통제구역에 무단으로 들어가면 20만원 이하의 과태료 처분을 받게 된다.

박영환 산림청 산림환경보호과장은 “최근에는 드론 등 첨단 장비를 활용하고 있어서 단속망이 더욱 촘촘해졌다”며 “무심코 뜯어가는 산나물 채취 행위도 무거운 처벌을 받을 수 있다. 산림자원 보호를 위해 국민 여러분의 자발적인 법 준수와 협조를 당부드린다”고 말했다.