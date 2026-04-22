“번호판 있나 확인하세요”… 우도 불법 운행 차량 집중 단속
제주도가 이달 20일부터 내달 19일까지 우도면 내 불법 이동수단 운행을 차단하기 위해 유관기관 합동 단속을 벌이고 있다.
이번 조치는 일부 대여업체의 위반 행위를 근절하고 ‘우도 운행제한 4차 연장 변경 명령’의 실효성을 높이기 위한 것이다.
단속 대상은 번호판이 없는 대여용 이륜차와 원동기장치자전거, 16인승 초과 전세버스, 개인형 이동장치(PM), 책임보험 미가입 차량 등이다.
단속에는 제주도와 제주시, 자치경찰단, 제주경찰청, 제주동부경찰서 등 5개 기관이 참여해 운행제한 위반 차량과 도로교통법 위반 행위를 적발하고, 현장 질서 유지를 함께 수행한다.
특히 도항선 내 한국어·중국어·일본어 안내방송, 홍보 현수막, 전단지 배포 등을 통해 운행 제한 차량에 대한 안내를 강화한다.
현재 우도에서 가장 문제가 되는 것은 무등록 전동카트다. 일부 업체가 중국에서 부품을 들여와 조립한 뒤 차량 등록없이 대여하고 있다. 책임보험에도 가입되지 않아 사고 발생 시 적절한 보상이 불가능하다. 안전성 검증도 이뤄지지 않았다.
최근에는 가족 단위 관광객을 겨냥한 무등록 다인승 전동카트도 30여대가 운행 중인 것으로 파악됐다.
무등록 여부는 번호판으로 확인할 수 있다. 카트 뒤에 번호판이 없다면 무등록·무보험 차량이다.
제주도 관계자는 “우도는 지역 특성상 도로 폭이 좁고 보행자와 관광객 이동이 많아 불법 운행 차량이 곧바로 위협으로 이어질 수 있는 구조”라며 “한 달간 집중 단속을 통해 만성적인 불법 대여 문제를 뿌리뽑겠다”고 말했다.
한편 개인 소유차량은 도민·관광객 여부나 연료에 관계없이 우도 내 운행이 가능하다. 또 개별 관광객이 주로 타는 렌터카 중 전기차와 같은 저공해 차량도 운행이 허용된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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