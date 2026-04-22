박형덕 동두천시장, 재선 도전 선언…“검증된 리더십 필요”

박형덕 동두천시장이 22일 시청 기자실에서 재선 도전을 선언하고 있다. 박재구 기자

”면서

“중단 없는 시정 운영과 책임 있는 리더십으로 시민의 기대에 반드시 부응하겠다”고 말했다.