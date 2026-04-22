박형덕 동두천시장, 재선 도전 선언…“검증된 리더십 필요”
박형덕 경기 동두천시장이 오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 재선 도전을 공식 선언했다.
국민의힘 공천을 확정한 박 예비후보는 22일 시청 기자실에서 출마 기자회견을 열고 지난 4년간의 시정 성과를 바탕으로 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다는 구상을 밝혔다.
특히 그는 ‘정책의 연속성과 실행력’을 핵심 가치로 내세우며, 현재 동두천에 필요한 리더십은 새로운 구상이 아닌 검증된 추진력이라고 강조했다.
박 예비후보는 “동두천은 더 이상 준비만 하는 도시가 아니라, 성과를 완성해야 할 단계에 들어섰다”며 “지금은 정책을 처음부터 다시 설계하는 데 시간을 쓸 여유가 없다”고 진단했다. 이어 “시의원과 도의원 12년, 그리고 시장 4년 동안 축적한 경험과 실행력을 바탕으로 중단 없는 발전을 이어가겠다”고 밝혔다.
그는 민선 8기 시정을 ‘정체된 도시를 움직이기 시작한 시기’로 평가했다. 오랜 기간 해결되지 못했던 현안들을 행정적으로 구체화하고, 중단됐던 주요 사업들을 정상 궤도에 올려놓는 데 집중했다는 설명이다.
특히 각종 도시개발과 기반시설 정비, 생활환경 개선 사업 등을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 왔다고 강조했다.
박 예비후보는 “행정은 단기간의 이벤트가 아니라 지속성과 축적이 중요한 영역”이라며 “이제 막 궤도에 오른 정책들을 완성 단계로 끌어올리는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 이는 시정의 연속성이 곧 도시 경쟁력으로 이어진다는 판단에서다.
향후 비전으로는 ‘도시 체질 개선’을 핵심 키워드로 제시했다. 단순한 외형적 개발을 넘어, 경제·복지·교육·교통·환경 등 전 분야에서 구조적 변화를 이끌어내겠다는 구상이다.
지역경제 활성화를 통해 양질의 일자리를 확대하고, 생활 밀착형 복지 정책으로 시민 삶의 안정성을 높이는 한편, 교육과 교통 인프라 개선을 통해 도시의 정주 여건을 강화하겠다는 계획이다.
또한 도시환경 분야에서는 쾌적하고 안전한 생활 기반을 조성해 시민 삶의 질을 높이고, 지속가능한 도시로의 전환을 가속화하겠다는 방침이다.
박 예비후보는 “동두천의 변화는 아직 진행 중이며, 지금이 그 변화를 완성할 결정적 시기”라고 강조했다.
그는 이번 출마를 ‘성과를 완성하기 위한 책임 있는 선택’으로 규정했다. 박 예비후보는 “지난 4년은 가능성을 증명한 시간이었다면, 앞으로의 4년은 그 가능성을 결과로 완성하는 시간이 될 것”이라며 “시민이 체감하는 실질적 변화를 만들어내는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
끝으로 박 예비후보는 “동두천은 충분한 잠재력을 가진 도시이며, 그 잠재력을 현실로 만드는 과정에 있다”면서 “중단 없는 시정 운영과 책임 있는 리더십으로 시민의 기대에 반드시 부응하겠다”고 말했다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사