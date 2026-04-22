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‘23명 사망’ 아리셀 대표 2심서 징역 15년→4년 감형

입력:2026-04-22 15:18
수정:2026-04-22 15:19
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공장 화재로 23명의 사망자가 발생한 경기 화성시 일차전지 업체 아리셀의 박순관 대표가 2024년 8월 28일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 출석을 위해 경기 수원시 고용노동부 경기지청을 빠져나와 법원으로 향하고 있다. 연합뉴스

공장 화재로 23명이 숨진 사고와 관련해 중대재해처벌법 위반 혐의로 기소돼 1심에서 징역 15년을 선고받았던 박순관 아리셀 대표가 항소심에서 대폭 감형을 받았다.

수원고법 형사1부(재판장 신현일)는 22일 박 대표 등의 중대재해 처벌 등에 관한 법률(산업재해치사)·파견법·산업안전보건법 위반 등 혐의 항소심에서 원심판결을 파기하고 징역 4년을 선고했다.

앞서 1심은 박 대표에게 징역 15년을 선고했다. 이는 중대재해처벌법 시행 후 기소된 사건에서 내려진 최고 형량이었다.

항소심은 또 산업안전보건법 위반, 업무상 과실치사상 등 혐의로 기소된 박 대표 아들 박중언 아리셀 총괄본부장에게 징역 15년 및 벌금 100만원을 선고한 원심판결을 파기하고 징역 7년에 벌금 100만원을 선고했다.

항소심 재판부는 “이 사건 화재로 23명이 사망하고 9명이 상해를 입어 그 결과가 매우 중하다”면서도 “다만 박순관이 아들에게 아리셀 업무 중 상당 부분을 맡긴 이유에는 경영상 판단이 있었던 것으로 보이고 중처법이나 파견법상 책임을 면탈할 목적이 있었다고 볼 근거가 충분하지 않다”고 설명했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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