행복도시·공동캠퍼스 발전상 주목…세계 각국 연이어 세종 방문

호주 의회 대표단이 22일 세종 행복도시에 방문해 행정중심복합도시건설청 관계자들로부터 도시에 대한 설명을 듣고 있다. 행정중심복합도시건설청 제공

행복도시는 호주 수도 캔버라의 도시 구조와 자연환경의 조화, 효율적인 기능 배치 사례를 참고해 설계됐다.

대표단은 캔버라의 사례가 행복도시에 어떻게 구현됐는지 확인하고, 짧은 기간 인구 30만명 규모의 자족형 도시로 성장한 점에 주목했다. 특히

첨단 스마트 시티 기술 및 저영향개발(LID) 기법 등 친환경 설계가 집약된 독창적인 도시 모델로 발전시킨 점을 높이 평가했다.

홍순민 행복청 시설사업국장은 “행복도시의 성공적인 건설 경험은 도시 개발을 고민하는 전 세계 국가들에게 큰 영감이 되고 있다”며 “수도 이전을 추진 중인 인도네시아 등 개발도상국뿐 아니라 호주와 같은 도시계획 선진국도 주목하는 신도시 건설의 우수사례”라고 강조했다.

에릭 찬(왼쪽 세번째) 홍콩 정무사장, 이호식(왼쪽 네번째) 세종시 국제관계대사 등이 21일 세종시에서 면담을 갖고 있다. 세종시 제공

세종공동캠퍼스를 찾았다.

지난 달 충남대 의과대학이 입주하며 임대형 캠퍼스 5개 대학이 모두 입주를 완료했다. 총 900여명의 학생이 재학 중이며 2030년까지 공주대 등 3개 대학이 추가로 입주할 예정이다.

이호식 세종시 국제관계대사는 “혁신 생태계 구축에 세종시의 사례가 좋은 모델이 되길 희망한다”며 “향후 홍콩이 고등교육의 중심지이자 미래 인재 양성 거점으로 발전하길 바란다”고 말했다.