행복도시·공동캠퍼스 발전상 주목…세계 각국 연이어 세종 방문
행정중심복합도시(행복도시)와 세종공동캠퍼스 등 혁신적 도시건설·교육모델의 성과를 확인하기 위해 세계 각국이 세종을 찾고 있다.
행정중심복합도시건설청은 22일 호주 의회 대표단 7명이 행복도시에 방문했다고 밝혔다.
행복도시는 호주 수도 캔버라의 도시 구조와 자연환경의 조화, 효율적인 기능 배치 사례를 참고해 설계됐다.
대표단은 캔버라의 사례가 행복도시에 어떻게 구현됐는지 확인하고, 짧은 기간 인구 30만명 규모의 자족형 도시로 성장한 점에 주목했다. 특히 첨단 스마트 시티 기술 및 저영향개발(LID) 기법 등 친환경 설계가 집약된 독창적인 도시 모델로 발전시킨 점을 높이 평가했다.
행복도시는 올해 탄자니아·카자흐스탄·동티모르 등 도시 개발을 추진 중인 국가의 정부 인사 방문이 잇따르고 있다.
홍순민 행복청 시설사업국장은 “행복도시의 성공적인 건설 경험은 도시 개발을 고민하는 전 세계 국가들에게 큰 영감이 되고 있다”며 “수도 이전을 추진 중인 인도네시아 등 개발도상국뿐 아니라 호주와 같은 도시계획 선진국도 주목하는 신도시 건설의 우수사례”라고 강조했다.
세종시의 선진적인 공동캠퍼스를 벤치마킹 하기 위한 방문도 있었다. ‘홍콩 행정부 2인자’인 에릭 찬 정무사장 등 30여명으로 구성된 홍콩 대표단은 전날 세종공동캠퍼스를 찾았다.
홍콩 정부는 현재 대학·연구소의 학문적 강점과 산업을 결합하는 ‘북부 대도시 대학 타운 조성계획’을 추진 중이다.
에릭 찬 정무사장은 이날 세종공동캠퍼스의 전체 기획과 개발 현황, 고등교육 자원 유치 방법, 산업·학문·연구 부문의 통합 추진 사례 및 비전 등을 청취했다.
2024년 세종시 집현동에 문을 연 세종공동캠퍼스는 학문의 경쟁력 강화 및 산업과의 융합을 촉진하기 위해 도입한 새로운 공유형 캠퍼스 모델이다.
지난 달 충남대 의과대학이 입주하며 임대형 캠퍼스 5개 대학이 모두 입주를 완료했다. 총 900여명의 학생이 재학 중이며 2030년까지 공주대 등 3개 대학이 추가로 입주할 예정이다.
이호식 세종시 국제관계대사는 “혁신 생태계 구축에 세종시의 사례가 좋은 모델이 되길 희망한다”며 “향후 홍콩이 고등교육의 중심지이자 미래 인재 양성 거점으로 발전하길 바란다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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