[속보]‘언론사 단전·단수’ 이상민 항소심서 징역 15년 구형

공판 출석하는 이상민 전 장관. 사진공동취재단

또 특검은 “비상계엄 선포 이후 모든 국무위원이 대통령실을 떠나고 피고인과 한덕수만 남아 독대했다”

며 “피고인과 한덕수가 남아서 나눈 대화는 비상계엄과 무관한 내용일 수 없고 피고인도 이미 대통령실 도착 전부터 (비상계엄을) 알고 있었거나 계획 중인 사실을 알고 있었다”고 짚었다.