늑구가 바꾼 동물원…앞으론 ‘만지기·먹이주기’ 줄인다
정부가 대전 오월드에서 발생한 늑대 ‘늑구’ 탈출 사건을 계기로 전국 동물원에 대한 전면 점검에 착수하기로 했다. 동물원 등록제를 허가제로 조기 전환하는 등 안전관리와 동물복지 강화에도 나설 방침이다.
기후에너지환경부는 22일 ‘동물원 안전관리 및 동물복지 향상 대책’을 발표하고 전국 121개 동물원을 대상으로 탈출 방지 시설과 관람객 안전관리 실태에 대한 합동 점검을 진행 중이라고 밝혔다.
정부는 기존 ‘등록제’ 중심의 동물원 관리체계를 ‘허가제’로 빠르게 전환하기로 했다. 현행법상 2028년 12월까지 유예기간이 주어져 있지만, 이를 1년 앞당겨 2027년까지 전체 동물원의 90% 이상이 허가를 받도록 유도한다는 방침이다. 허가제는 동물 서식환경, 전문 인력, 안전·질병 관리 계획 등을 종합적으로 평가해 운영을 허용하는 방식으로 기존보다 기준이 강화된 제도다.
이를 위해 지방자치단체와 협력해 노후 시설 개선과 수의사·사육사 등 전문 인력 확충도 지원할 계획이다. 현재 전국 동물원 121곳 가운데 허가제로 전환된 곳은 10곳에 그친다.
동물원 체험 프로그램도 대폭 손질된다. 그간 일부 동물원에서 운영해온 먹이주기나 만지기 체험은 동물 스트레스를 유발한다는 지적이 제기돼 왔다. 정부는 이를 줄이고 동물의 습성과 환경을 이해하는 ‘동물복지형 교육 프로그램’으로 전환을 유도할 계획이다.
동물복지형 교육 프로그램으로는 동물의 털, 탈피각, 뼈, 둥지 재료 등 부산물을 활용해 동물의 특징을 배우는 교육과 동물의 시각과 생활환경을 간접 체험하는 ‘동물 입장이 되어보기’ 체험 등이 대안으로 제시됐다.
현장 관리 인력도 늘릴 예정이다. 동물원 허가와 점검을 담당하는 검사관을 현재 25명에서 2028년까지 40명으로 확대하고, 지자체와 환경청의 감독 인력도 보강할 예정이다. 아울러 미허가 동물원에서 발생할 수 있는 유기·방치 동물에 대비해 국립생태원 내 보호시설도 확충한다.
오월드에 대해서는 별도의 후속 조치가 내려졌다. 관리·감독 기관인 금강유역환경청은 해당 사건을 안전관리 의무 위반으로 판단하고, 탈출 원인 조사와 재발 방지 대책 수립을 포함한 조치명령을 발령했다. 관련 조치가 완료될 때까지 해당 시설은 임시 사용이 중지된다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 “늑대가 무사히 돌아올 수 있도록 힘써 주신 모든 분과 성원해 주신 국민께 감사드린다”며 “이번 사건을 계기로 동물원의 안전 관리 체계와 동물복지 기준을 획기적으로 혁신하겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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