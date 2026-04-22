코스피, 장중 6417선 돌파하며 사상 최고치 경신
코스피가 22일 미국과 이란 간의 2차 종전 협상 불발이라는 대외적 악재 속에서도 개인 투자자들의 강한 매수세에 힘입어 사상 처음으로 6400선을 돌파하며 장을 마감했다.
다만 대형 반도체주를 중심으로 외국인의 차익 실현 매도세가 집중되면서 지수의 추가 상승폭은 다소 제한되는 모습을 보였다.
이날 코스피는 전장 대비 29.46포인트(0.46%) 상승한 6417.93에 거래를 마쳤다.
지수는 전장보다 0.90포인트(0.01%) 하락한 6387.57로 약보합 출발했으나, 이내 소폭 오름세로 방향을 틀며 전날에 이어 하루 만에 또다시 사상 최고치를 경신했다. 장 초반 등락을 거듭하던 지수는 본격적인 상승 전환에 성공해 장중 한때 6423.29까지 치솟기도 했다.
앞서 전날 코스피는 2.72% 급등하며 6388.47로 거래를 마쳐, 이란 전쟁 발발 직전에 기록했던 종가 및 장중 사상 최고치를 약 2개월 만에 동반 경신한 바 있다.
이날 장 마감 시점을 기준으로 코스피 시가총액은 5260조141억원을 기록해 전날 세웠던 역대 최대치(5236조2070억원)를 재차 넘어섰다.
수급 주체별로 살펴보면 유가증권시장에서 개인이 나홀로 1조7911억원을 순매수하며 지수를 강하게 끌어올렸다. 반면 외국인과 기관은 각각 7515억원, 9302억원을 순매도하며 지수 상단을 누르는 양상을 보였다. 특히 기관 투자가는 코스피 시장에서 7거래일 만에 매도 우위인 '팔자'로 돌아섰다.
외국인은 코스피200 선물시장에서도 2153억원을 순매도하며 지수 상승에 부담을 줬다.
한편 이날 오후 3시30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 7.5원 오른 1476.0원으로 마감했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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