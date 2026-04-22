‘바람’ 정우, 17년 만에 감독 등판…20대 짱구의 유쾌한 생존기
영화 ‘바람’(2009)의 짱구가 17년 만에 교복을 벗고 돌아왔다. 이번엔 세상이라는 정글에 던져진 20대 청춘의 얼굴이다. 22일 개봉한 ‘짱구’는 배우 정우의 감독 데뷔작이자 배우 지망생 시절 지질하고도 뜨거웠던 생존기를 담은 자전적 영화다.
늘 프레임 안에서 관객과 마주했던 정우는 이번 작품을 통해 메가폰을 잡으며 배우 인생 2막을 열었다. 지난 20일 서울 종로구 한 카페에서 만난 그는 “카메라 안에서의 경험만 계속 쌓아 가다가 카메라 밖에서의 경험을 하니 그간의 궁금증들이 많이 풀린 것 같다. 개인적으로 많은 성장통을 느꼈다”고 전했다.
영화는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되고 싶다는 바람 하나로 버티고 일어서는 무명 배우 짱구(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전을 그린다. 2000년대를 배경으로 서울에서 자취를 시작한 짱구가 배우의 꿈에 도전하며 현실과 부딪히는 과정을 담았다.
이번 영화의 일등 공신은 아내인 배우 김유미였다. 정우는 “처음에는 에피소드 수준으로만 정리해둔 이야기였는데 유미씨가 흥미롭게 봐주면서 구체화됐다”고 말했다. 캐스팅과 제작 과정에서도 아내의 조언이 큰 힘이 됐다. 정우는 “정수정 배우와 조범규 배우 모두 유미씨의 추천이었고 스태프 구성에도 많은 도움을 받았다”며 고마움을 전했다.
영화 곳곳에는 돌아가신 아버지에 대한 애틋한 기억도 흐른다. 극 중 짱구가 오디션에서 선보이는 ‘모래시계’ 속 최민수 연기는 정우에게 각별한 장면이다. 그는 “모래시계는 배우가 꿈이었던 아버지와 처음부터 끝까지 함께 본 유일한 드라마였다. 아버지도 ‘짱구’를 보신다면 분명 좋아하실 것 같다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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