울산경자청, 미래 신산업 ‘영토 확장’ 본격화
수소·이차전지·AI 중심 산업공간 확보… 4개 권역별 특화 전략 수립
울산시가 수소, 이차전지, 인공지능(AI) 등 미래 신산업을 적기에 유치하기 위해 산업 영토 확장에 본격적으로 나선다.
울산 전역을 4개 권역으로 나눠 각 지역 특색에 맞는 ‘미래 산업 지도’를 그리겠다는 구상이다.
울산경제자유구역청(이하 울산경자청)은 22일 오후 경자청 대회의실에서 ‘경제자유구역 제3차 추가지정을 위한 입지전략 수립 연구용역 착수보고회’를 열고 본격적인 후보지 발굴에 들어갔다.
이번 전략의 핵심은 울산을 4개 권역(중·동·서·남)으로 세분화해 산업별 집중도를 높이는 것이다.
현재 울산경자구역은 기업들의 높은 수요에도 불구하고 지정 면적의 한계와 개발제한구역(그린벨트) 등 구조적 제약으로 인해 신규 기업 유치에 어려움을 겪어왔다.
여기에 지구 간 인프라 연계 부족, 정주 및 생활 환경 미흡, 재원 확보의 제약 등 기존 개발 방식의 한계가 누적되면서 새로운 확장 전략 마련이 시급한 과제로 떠올랐다.
특히 글로벌 탄소중립 전환과 AI 산업 확산 등 급변하는 산업 환경에 대응하기 위해 신산업 중심의 입지 확보가 절실한 상황이다.
이에 울산경자청은 단순히 공장 부지를 늘리는 물리적 확장을 넘어, 주거·문화·연구 기능이 유기적으로 결합된 ‘복합 비즈니스 성장거점’을 조성할 계획이다.
환경 규제와 도시계획을 고려한 과학적 분석을 통해 최적의 후보지를 도출하고, 이를 바탕으로 단계별 추가 지정 로드맵을 실행한다.
아울러 권역별 확장 전략도 구체화한다. 중부권은 ‘제조 인공지능(AI) 핵심두뇌(브레인코어)’, 동부권은 ‘해양&이동수단 지대(오션&모빌리티 벨트)’, 서부권은 ‘울산형 실리콘밸리’, 남부권은 ‘친환경(그린) 인공지능(AI) 산업지대(벨트)’로 설정해 권역별 특화 전략을 심층 분석할 예정이다.
울산경자청은 이번 연구용역을 통해 단순히 공장 부지를 늘리는 것을 넘어, 주거·문화·연구 기능이 유기적으로 결합된 ‘복합 성장거점’을 마련할 계획이다.
환경 규제와 도시계획을 고려한 과학적 분석을 통해 최적의 후보지를 도출하고, 이를 바탕으로 단계별 추가 지정 로드맵을 실행한다.
이번 조치는 급변하는 탄소중립 전환과 AI 확산 기조에 선제적으로 대응하기 위한 포석이다. 경자청은 오는 6월 예정된 제2차 추가지정 신청 이후에도 끊이지 않을 신산업 수요에 대비해 ‘공급망 선순환 구조’를 만들겠다는 의지다.
이경식 울산경제자유구역청장은 “미래 핵심 기업들이 적기에 입주할 수 있는 공간 확보는 도시 생존의 문제”라며 “기업이 선호하는 투자 환경은 물론, 정주 여건까지 완벽히 갖춘 입지를 발굴해 울산의 국제 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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