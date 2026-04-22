4강 PO 앞둔 창원 LG, 조상현 감독과 3년 재계약

조상현 창원 LG 감독. LG 구단 제공

4강 플레이오프(PO)를 앞두고 조 감독에게 힘을 실어주는 모양새다. 조 감독은

2022-2023시즌 LG 지휘봉을 잡으며

구단은

데이터를 바탕으로 디테일한 분석과 철저한 경기 준비로 전술 유연성 및 상대 맞춤 플랜에 의한 경기 운영이 탁월하다”며 “선수의 장단점을 파악하고 차별화된 훈련과 동기 부여를 통한 자발적 참여를 이끌어 선수 개인의 성장과 팀 전력을 강화해 왔다”고 재계약 배경을 설명했다.

또 조 감독은 개인보다 팀 목표 달성을 우선하는 문화를 정착시키며 선수단 체질 개선에도 성공했다는 평가를 받는다. 뛰어난 지도력과 리더십에 ‘사실상 LG의 1옵션’이란 말이 나올 정도다.

올 시즌

생애 첫 감독상의 영예까지 안았다.