BJ 방송으로 위치 들통… 3시간 전 극적 검거까지
부산지검, 벌금 미납자 87명 검거
시효 만료 3시간 전 극적 검거 사례도
1분기 벌금 집행 실적 전년 대비 30% ↑
인터넷 방송(BJ) 화면을 단서로 위치를 추적하고, 시효 만료 3시간 전 검거하는 등 검찰이 벌금 미납자 80여명을 지난 1~3월 사이 붙잡았다.
부산지방검찰청 집행과는 벌금 미납자에 대한 소재 파악과 추적을 강화한 결과 1분기 동안 총 87명을 검거했다고 22일 밝혔다. 미납 벌금 집행 실적도 151건으로, 지난해 같은 기간보다 30%가량 늘었다.
대표적인 사례는 인터넷 방송을 진행하던 미납자 검거다. 유명 BJ로 활동하던 이 인물은 여러 차례 자택을 찾아갔음에도 “거기 안 산다”며 납부를 미루고 버텨왔다. 검찰은 해당 인물을 집중 추적 대상으로 지정하고 실시간 방송을 지속적으로 모니터링했다. 이후 방송 화면에 노출된 간판을 단서로 위치를 특정해 출동, 방송 중이던 현장에서 검거했다.
집행 시효 만료를 앞두고 극적으로 붙잡은 사례도 있다. 검찰은 시효 종료를 불과 3시간 남긴 시점까지 소재를 파악하지 못했지만, 끝까지 연락을 시도해 미납자를 주거지 인근으로 유도한 뒤 현장에서 신병을 확보했다.
유관기관과의 공조를 통한 검거도 이어졌다. 물류센터에 근무하며 추적을 피해 온 미납자를 상대로 내부 진입이 어려운 상황에서 외부에 잠복했고, 통근버스를 타기 위해 나온 순간을 포착해 현장에서 붙잡았다.
검찰은 벌금도 국가가 부과한 형벌인 만큼 끝까지 집행한다는 방침이다. 부산지검 관계자는 “앞으로도 벌금 집행을 공정하고 엄정하게 수행해 성실 납부자와의 형평성을 확보하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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